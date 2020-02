Velmi důležitý zápas čeká dnes od 17.30 hokejisty karlovarské Energie. Do KV Arény totiž dorazí Kometa Brno. Moravanům patří v tabulce Tipsport extraligy šestá příčka, zaručující účast v prvním kole play-off. Energie je sedmá, se ztrátou pěti bodů.

Ilustrační foto hokej | Foto: Archiv Deník

„Je to určitě jeden z nejdůležitějších zápasů o první šestku. Nemyslím si, že to úplně již rozhodne, že je to zlomové utkání, ale hodně napoví, jestli se o první kolo můžeme ještě ucházet, nebo nám Kometa odskočí,“ míní karlovarský asistent Tomáš Mariška.