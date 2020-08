Hrálo se ve svižném tempu a diváci, kteří do KV Areny dorazili, se museli hokejem bavit. Po divoké třetí třetině nakonec muselo rozhodnout zápas až prodloužení, v tom se za Liberec prosadil Dávid Gríger a přisoudil svému novému týmu bod navíc za výhru 5:4.

Nezvykle brzy odpoledne před kamerami České televize začalo přípravné utkání s libereckými Tygry v rámci Generali Česká Cupu. Karlovarští naskočili do svého už druhého utkání a chtěli předvést alespoň takový výkon jako v Mladé Boleslavi.

Stejné brankové hody se ale hned na začátku nekonaly, ačkoliv šancí bylo dost. Jak Karlovarští, tak i Liberečtí byli od prvních minut velmi aktivní a drali se do branky, obrany obou celků ale byly pozorné. Domácí měli dokonce i možnost přesilové hry, v té si vytvořili silný tlak, branky se ale nedočkali. Na druhé straně musel vytáhnout pár pěkných zákroků Filip Novotný.

První radost přišla až ke konci třetiny a skóre neotevřel nikdo jiný než kapitán Václav Skuhravý. Rychlý útok vedl po levé straně, za modrou napřáhl ke tvrdé střele a Kváča puk propustil. Domácí povzbuzeni vedoucí brankou byli v tlaku i nadále a Kváča měl plné ruce i nohy práce, dost se zapotil proti střele a dorážce Ondřeje Beránka, po jehož akci se strhla i malá strkanice.

Druhá perioda začala stejně aktivně jako ta první. Do šance se dostali jako první domácí, to když Kváča zaváhal při rozehrání puku, ukradl mu jej Koblasa, jeho nahrávku však Jiří Černoch neproměnil.

Na druhé straně pak o minutu později také došlo k chybě, v souboji u mantinelu se odrazil puk mezi kruhy, kde se ho zmocnil Rachůnek, blafák do forhendu mu ale nevyšel, Novotný výborně zareagoval a střelu zachytil levým betonem.

Hrálo se stále ve velikém tempu, splňovalo to extraligové parametry. Škoda byla jen nepřesností v zakončení, kdyby hráči mířili přesněji, divákům by se zápas líbil ještě mnohem víc.

Jedním z nepřesných střelců byl i Jakub Flek, který nevyužil Beránkovu krásnou přihrávku naslepo a nechal pouze vyniknout Kváču. Liberec ale prokázal své zkušenosti a převedl krásnou kombinaci, na jejímž konci stál Marek Zachar, doklepával již do odkryté branky. O chvíli později byl však vysunut za obranu Jiří Černoch, který byl při zakončení faulován, a bylo nařízeno trestné střílení. To proměnil s přehledem a poslal Energii znovu do vedení.

Ani poslední perioda neměla zrovna klidný začátek, na hráčích byla opravdu vidět natěšenost na hru. Dopředu se rychle dral opět Černoch, při zakončení byl před brankou znovu podražen, rozhodčí tentokrát ale nájezd neodpískal.

Karlovarští poté zavzpomínali na klasické pravidlo nedáš – dostaneš, Marek Zachar totiž na polovině hřiště ukořistil puk a v samostatném úniku srovnal skóre střelou mezi betony. Uběhla pouhá minuta a síť za Novotným se vlnila znovu. Z rohu přistál puk před branku přímo na hůl Jaroslava Vlacha a ten bez problémů zakončil, Liberec se tak poprvé v zápase dostal do vedení.

Karlovarští šli následně do dvojitého oslabení a to se jim nevyplatilo, inkasovali totiž hned čtvrtou branku. Radan Lenc se protáhl přes celé střední i obranné pásmo, vykoupal Novotného a zasunul přesně k tyči.

Třetí třetina pokračovala v divokém tempu a skóre se znovu měnilo, tentokrát na druhé straně. Svižný přechod do pásma, přesná přihrávka a dělovka Martina Kohouta pod víko dala energetikům ještě šanci.

Karlovarští se poté drali do zakončení, snažili se utkání srovnat, což se jim nakonec povedlo. Dvě a půl minuty před sirénou byl totiž při svém útoku zahákován Ondřej Beránek, znovu se nařídilo trestné střílení a i podruhé bylo proměněno.

Základní hrací doba nerozhodla, prodloužení už ale ano. Dávid Gríger hned po buly vzal puk, najel do pásma z levé strany až před branku a zavěsil pod víko. Liberec si tak připsal do pohárové tabulky o jeden bod navíc.

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 4:5 po prodloužení (1:0, 1:1, 2:3 – 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Skuhravý (Vondráček), 37. Černoch (TS), 53. Kohout (Koblasa, Černoch), 58. Beránek (TS) – 35. Zachar (Hanousek, Musil), 44. Zachar (Jelínek), 45. Vlach (Průžek, Rychlovský), 49. Lenc (Rachůnek), 61. Gríger. Rozhodčí: Roman Svoboda, Jakub Šindel – Tomáš Pešek, Ondřej Malý. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 738.

HC Energie Karlovy Vary: Novotný – Kotvan, Šenkeřík, Pulpán, Weinhold, Graňák, Plutnar, Kowalczyk – Beránek, Machač, Flek, Koblasa, Černoch, Kohout, Mikúš, Vildumetz, Šik, Redlich, Skuhravý, Vondráček.

Tomáš Hála