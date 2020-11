Premiéru v naší nejvyšší soutěži hráč Baníku Sokolov odehrál v minulém kole v Litvínově. A nevedl si vůbec špatně. Teď po něm Energie sáhla znovu a zamířil s Karlovými Vary do Hradce Králové.

A opět z toho byla výhra. "Je to asi naše štístko, vypadá to tak," smál se po duelu na východě Čech karlovarský asistent Tomáš Mariška. "Jsme rádi, že ho tady máme, podává velmi dobré výkony, s tím jsme ho sem brali. Patří mu i respekt za to, jak zvládnul ten "fight" na konci zápasu. Odehrál velmi dobré utkání," dodal již vážně Mariška.

180 centimetrů vysoký a 73 kilogramů vážící technický hráč, se totiž v 54. minutě nerozpakoval kývnout na žádost domácího beka, posily z NHL, Filipa Hronka a sundal rukavice. "Na začátku střídání jsem ho tam dohrál u mantinelu a od té doby tam na mě celé střídání pokřikoval ať to shodíme. Já jsem mu tam u nás ve třetině řekl, že nemám problém a bral jsem to spíš jako hec. On si tam ale pro mě pořád jezdil a když se naskytla sitauce u střídačky shodit… Trošku jsem to nečekal, že to udělá, ale shodil to a necouvl jsem a trošku jsme se tam potahali," líčí Martin Kadlec jak k celé "akci" došlo.

Vloni nejlepší střelec Chance ligy tak svůj druhý extraligový zápas nedohrál. "Radši bych dal gól, než se popral, ale tak patří to k hokeji," zůstává v klidu.

Co říkali na pěstní vložku spoluhráči? "Asi taky úplně nečekali, že já se sedmdesáti kilama se tady budu prát, ale úplně mi takové věci také nevadí," směje se Martin Kadlec.

Hlavní jsou ale tři body z ledu silného soupeře. "Výhra 4:0 v Hradci je nádhera, zápas jsme zmákli zodpovědně, co víc si přát," říká na závěr Martin Kadlec.

A fanoušci se mohou začít bát, co "vymyslí" při svém dalším extraligovém zápase.