Dorostenci karlovarské Energie nedotáhli svou misi do úspěšného konce. V semifinálové sérii s Mladou Boleslaví, se kterou po dvou bitvách prohrávali 0:2 na zápasy, dokázali srovnat na 2:2, čímž si vynutili rozhodující pátý zápas. V tom, ale Bruslaři potvrdili, že v této sérii dosáhly na výhru vždy hostující týmy, když rozhodující duel dotáhli do výhry 4:2, čímž opanovali sérii 3:2 na zápasy a mohli se těšit z postupu do finále. Energetici tak obsadili konečné třetí místo, když bronzové medaile jim po utkání nasadili trenéři Energie Pavel Patera a David Moravec.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 2:3 (1:2, 0:1, 0:0). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Energetici vstoupili do první třetiny páté semifinálové bitvy neúspěšně. Ve čtyřiapadesáté vteřině totiž zamířil na trestnou za zdržování Petr Tomek, když Mladá Boleslav nabídnutou přesilovku dokázala využít, kdy se z úspěšné dorážky zapsal do střelecké listiny Petr Hanyš – 0:1.

Bruslaři šli posléze do dvoubrankového trháku, když v 6. minutě zamířil na trestnou lavici za hákování Kryštof Dyk, a i podruhé dokázali Středočeši početní výhodu využít, když ji přetavil ve druhou branku po spolupráci s Ondřejem Houdou Sviatoslav Vasiak – 0:2.

Poté měla výhodu přesilové hry také Energie, která ji však nevyužila, přesto se ve 13. minutě radovala z kontaktní branky, když se po pěkné kombinaci gólově prosadil Viktor Warsada – 1:2. Do druhé třetiny vstoupila aktivněji Energie, přesto se měnil ukazatel skóre na straně druhé, opět po přesilové hře. Středočeši dokázali využít svou třetí přesilovku v duelu, kterou brankově zužitkoval ve 33. minutě Adam Kurka, který se prezentoval úspěšným forhendem z levého kruhu – 1:3.

Hned na to měl snížení na hokejce Tomáš Vrzal, ten ale nedokázal puk nad beton Marka Skleničky. A tak si Mladé Boleslav přenesla do třetí třetiny dvoubrankové manko. V závěrečné periodě měla Energie výhodu pětiminutové přesilové hry po vyloučení Matěje Doležela, který následně obdržel trest do konce utkání. A Energetici dokázali početní výhodu využít, když ji navrátil zpět do zápasu Lukáš Slavík, který přiblížil Vary soupeři na rozdíl jediné branky – 2:3.

Poté se Vary vrhly za vyrovnáním, ale bez úspěšně, když v závěru šla do risku do power-play, ale tu hosté ustáli, čímž dovedli duel do postupového konce. Energetici tak zakončili svou extraligovou pouť třetím místem.