Jaro už je sice v plném proudu, celé Česko ale aktuálně žije hokejem. V Praze a Ostravě probíhá světový šampionát, který k nám přivádí špičkové světové hráče. A jednoho takového můžete mít i doma, začít s hokejem totiž vůbec není složité ani nákladné. Karlovarský hokejový klub HC Energie navíc nováčky ve svých řadách vítá celoročně!

Přípravka hokejové Energie hledá nové talenty. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Energie pořádá dětský den, zvány jsou všechny děti

V pátek 31. května od 16 do 18 hodin uspořádá karlovarská Energie v prostorách KV Areny dětský den. Děti si mohou zasoutěžit na připravených stanovištích a za svou píli a nasazení získat nejen sladkou odměnu. Těšit se mohou i na hráče A-týmu Energie a podívají se třeba i do kabiny, kterou jim ukáží sami karlovarští hokejisté. Na místě nebude chybět ani stánek fanshopu nebo tvůrčí dílna s karlovarskými fanoušky, kde si budou moci vyrobit vlastní hokejový transparent.

„S dětmi si u nás v klubu začínáme hrát již od 4 let. Děti zažijí spoustu zábavy, naučí se bruslit a během tréninků se budou potkávat se svými vrstevníky. Věnovat se jim budou usměvaví profesionální trenéři i asistenti, každé kategorii se jich věnuje hned několik a nabízíme tak při tréninku skvělý poměr počtu hráčů a trenérů na ledě. Své trenéry neustále vzděláváme a rozšiřujeme jejich obzory. Všechny kluky a holky bych tak chtěla pozvat právě k nám do Energie,“ říká k náboru nejmenších hokejistů dlouholetá trenérka karlovarské přípravky Blanka Jiskrová.

Přípravka hokejové Energie hledá nové talenty.Zdroj: HC Energie Karlovy VaryHokej ale není jen sezónní záležitost, v Karlových Varech tedy určitě ne. Do hokejové přípravky Energie se totiž děti mohou přihlásit kdykoliv během roku. Na malé šikuly čeká tým složený z profesionálních trenérů i nadšených dobrovolníků, kteří pro děti připravují zábavné aktivity nejen na ledě, ale i v tělocvičně, na hřišti a ve volné přírodě.

Kromě základů bruslení a prvních hokejových krůčků se budoucí hráči mohou těšit i na tematické tréninky (Mikulášská, Maškarní, apod.), ale také akce mimo led, kdy se v rámci Dětského dne a dalších aktivit mohou potkat i s hráči A-týmu včetně reprezentantů Ondřeje Beránka, Jiřího Černocha nebo Dominika Frodla.

A proč začít hrát hokej? „Důvodů je mnoho. Děti se naučí bruslit na ledě a pak je jen krůček své dovednosti využít i na kolečkových bruslích. Pravidelným tréninkem rozvíjejíí všeobecnou rychlost, sílu, obratnost i vytrvalost a tyto schopnosti mohou uplatnit během života i mimo ledovou plochu. Mají dostatek příležitostí rozvíjet i své sociální dovednosti ve vztahu k sobě i k lidem ve svém okolí. Předpokládáme, že i díky rolím, které se naučí zvládat v týmu, budou lépe zvládat své životní role. Hokejisté jsou navíc kamarádi, učí se pravidlům fair play i odpovědnosti, musí spolupracovat a vzájemně se podporovat. V neposlední řadě také překonávají různé překážky, které jim pomáhají v již zmíněné socializaci i lepší komunikaci. Je důležité zmínit i významnou roli trenérů - mužů ve výchově mladého člověka, “ vyjmenovává hlavní důvody, proč začít s hokejem Blanka Jiskrová.

Zájemci o bruslení a hokej v Karlových Varech navíc mají velkou výhodu. K dispozici totiž mají celý areál KV Areny, který zahrnuje dvě ledové plochy, plavecký bazén, míčovou halu a již v létě také mohou využít prostor zrekonstruovaného atletického stadionu. Vyžití pro děti je tak opravdu velké a různorodé.

Letní hokej navíc není v Energii drahým sportem. Měsíční členství stojí 400 Kč, první tréninky navíc mají děti úplně zdarma. Klub rodičům může zapůjčit první brusle, helmu i první výstroj. Pokud se dětem sportování u nás v klubu zalíbí, mají možnost navštěvovat dvě hodiny bruslení a jednu hodinu všeobecné pohybové přípravy týdně.

Tak co, jdete do toho? Pokud ano, kontaktujte paní Blanku Jiskrovou (tel. 777 207 215, email.: jiskrova@hokejkv.cz) a domluvte se na prvních hokejových krůčcích pro Vaše ratolesti. Více informací také naleznete na oficiálním webu klubu www.hokejkv.cz v sekci Nábor do přípravky