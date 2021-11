„Máme za sebou těžkou sérii, hráli jsme čtyři zápasy obden. Proto jsme na utkání přijeli den dopředu a tento tah se nám vyplatil,“ pochvaloval si úspěšný tah Energie asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie skolila zlínské Berany a dosáhla na důležité vítězství

Energetici do utkání vstoupili nejlépe, jak mohli. Již v pětatřicáté sekundě utkání si Tomáš Mikúš přebral kotouč od Beránka, namířil si to přímo do útočné třetiny a z levého křídla propálil Dominika Hrachovinu. Po zbytek první třetiny však ani jeden z brankářů neinkasoval.

„Pomohl nám rychlý první gól a potom jsme na sto procent plnili herní plán,“ upozorňoval Mariška. A branku diváci neviděli ani ve druhém dějství. Šancí příliš nebylo, a když už k nim došlo, úspěšně zasahovali maskovaní muži Hrachovina a po zranění se navrátivší Novotný. Po čtyřiceti minutách tak drželi hosté z lázeňského města nejtěsnější možný náskok.

Zkraje třetí třetiny během přesilové hry se ale hosté přece jen radovali podruhé a opět v tom měl prsty Mikúš. Přihrál totiž Plutnarovi, jenž netrefil ideálně, ovšem k puku se následně dostal Petr Koblasa a propálil Dominika Hrachovinu.

Ovšem o minutu později se po vyloučení Dlapy do početní výhody dostali hokejisté Motoru a po rychlé kombinaci se na střeleckou listinu zapsal Jindřich Abdul.

Budějovičtí se po snížení dostali do tempa a po nastřelené tyčce šli do další přesilovky. Tu ovšem nevyužili, spíše naopak. Nechali si totiž ujet varského kapitána Tomáše Vondráčka, jenž se pak tváří v tvář Hrachovinovi nemýlil.

Domácí celek ale po pouhých jedenácti sekundách hracího času zásluhou Stuarta Percyho znovu snížil na rozdíl jedné branky.

Jejich radost jim však ani ne minutu nato pokazil znovu skvělý hráč s číslem 5 na zádech Vondráček, a opět to bylo v oslabení, když využil chybu v domácí defenzivě.

V závěru se opět konala přesilová hra Českých Budějovic (po odvolání brankáře a vyloučení Dlapy to bylo dokonce 6 na 4), ovšem veškeré jejich plány jim zhatil expert na oslabení Vondráček, když střelou do prázdné branky zkompletoval hattrick. Karlovy Vary si tak z jihu Čech odvezly všechny tři body.

„Podali jsme obětavý výkon, podpořený výborným Filipem Novotným v brance a hattrickem v oslabení kapitána Tomáše Vondráčka. Získali jsme nesmírně cenné tři body s kvalitním soupeřem, který byl nebezpečný po celý zápas,“ dodal k hodnocení zápasu Mariška.

Energie díky vítězství poskočila v neúplné tabulce na devátou příčku a již v pátek 26. listopadu se představí v KV Areně, kde přivítá ve 26. kole od 17.30 hodin Mladou Boleslav.

Motor České Budějovice – HC Energie Karlovy Vary 2:5 (0:1, 0:0, 2:4). Branky a nahrávky: 47. Abdul (Gulaš, L. Pech), 55. Percy (D. Voženílek, Vondrka) – 1. T. Mikúš (O. Beránek), 45. Koblasa (Plutnar, T. Mikúš), 54. Vondráček (Flek), 55. Vondráček (Dlapa), 60. Vondráček (T. Havlín, Flek). Rozhodčí: Šír, Kika – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:3. Diváci: 4508.

Motor České Budějovice: Hrachovina – Šenkeřík, Piskáček, Bindulis, Percy, Vráblík, M. Jandus, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – Chlubna, Valský, M. Beránek – Holec, Karabáček, D. Voženílek.

HC Energie Karlovy Vary: Novotný – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, L. Doudera – T. Rachůnek, Jiří Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Hladonik, Vondráček.