Na křídlo první úderné formace karlovarské Energie se proti Pardubicím postaví český reprezentant Jakub Flek.

„Bylo mi to úplně jedno, těšil jsem se na play-off, a na koho narazíme, neřeším. Jdu tam s tím, že je porazíme a postoupíme dál,“ říká osmadvacetiletý útočník na téma „Pardubice“.

S Dynamem se energetici utkali v základní části čtyřikrát. V KV Aréně vyhráli dvakrát o jednu branku Východočeši. V Pardubicích se muselo v obou případech prodlužovat. Jednou bralo dva body Dynamo, ve druhém případě až po nájezdech Energie.

„Nemyslím si, že by nám na nich něco nesedělo. Když vezmu zápas u nás, tak jsme vedli, byli jsme lepší a pak jsme si to prohráli v závěru zápasu. Toho se musíme vyvarovat a věřím, že budeme úspěšní,“ zamýšlí se Jakub Flek.

Co podle forvarda týmu z města horkých pramenů rozhodne těžkou sérii? „Tak jako každý zápas chyby, kdo jich udělá méně. A potom to, kdo bude mít větší hlad po gólech. A to budeme my,“ hlásí bojovně naladěný útočník Energie.

S jakým cílem se karlovarská družina vypraví ke dvojutkání do Pardubic? „Vyhrát oba zápasy (smích). Ne, musí se jít zápas od zápasu. A do všeho dát všechno, co v nás je,“ prozrazuje Jakub Flek.

Na co si dát v Pardubicích pozor? „Musíme se vyvarovat zbytečných faulů a školáckých chyb, které se nám poslední dobou stávaly. Soupeř od začátku sezóny velmi výrazně posílil, papírově mají určitě větší kvalitu než my, ale my budeme mít větší srdce a vůli vyhrát,“ je přesvědčen bojovník v dresu Karlových Varů.

A dobrá zpráva nakonec? V útoku bude mít Jakub Flek po uzdravení znovu vedle sebe také zkušeného Tomáše Rachůnka. „Bude to koncert,“ směje se na závěr karlovarská „devítka“.

Začíná se v 19 hodin.