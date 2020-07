O místo v sestavě Západočechů se porve dvacetiletý Daniel Kowalczyk. Zlínský rodák si ještě v extralize nezahrál, o motivaci v lázeňském městě tedy rozhodně postaráno má.

Dane, vítejte v Karlových Varech. Kdy jste se dozvěděl o zájmu ze strany Energie?

První zájem přišel už po sezoně, že by byla ta možnost. Tehdy nikdo nevěděl, jak to bude s koronou, takže se to nějak neřešilo. První impuls byl ale po sezoně.

Co očekáváte od působení v lázeňském městě?

Já jsem rád za každou minutu, co tady mohu být. Jakákoliv zkušenost tady s kluky, je to prostě extraligový klub, takže jakákoliv informace mi může pomoct. Já se budu snažit to nasávat a posouvat se dál.

Do dospělého hokeje jste už nakoukl v Třebíči. Jaký je ten přechod z juniorské kategorie?

Přechod je vždy takový zvláštní. Je to těžší, někomu to sedne, někomu ne. Já si myslím, že jsem si v Třebíči postupně vybojoval své místo a každý zápas mě posouval. Bylo to lepší a lepší.

Vloni jste odehrál první kompletní sezonu mezi dospělými, jak se za ní ohlížíte?

Myslím, že to bylo dobré. Co se týče týmového úspěchu, tak jsme hráli výborně. Vyhráli jsme snad 18 z 19 zápasů, ten závěr jsme měli výborný. Pak nám to stopla korona, takže škoda. Myslím, že ten tým měl velkou šanci na úspěch.

Letos vás čeká další skok, tentokráte z první ligy do české nejvyšší soutěže. V čem bude ta největší změna?

Je to samozřejmě kvalitnější soutěž. Všichni budou rychlejší, chytřejší a hlavně zkušenější. Já se budu snažit tomu týmu něco dát, abych se jen nevezl, ať už to jsou zblokované střely nebo se srazit. Nechci tady být jenom, abych tady byl.

Minulou sezonu se zde chytil Dalimil Mikyska, který shodou okolností také přišel z Brna. Je to také motivace?

Ano. My jsme se s Dálou bavili, on tady toho prostoru dostal dost a hrál stabilně. Určitě je to pro mě motivace.

Pro vaši rodinu nejsou Karlovy Vary neznámou, vždyť váš táta zde také krátce působil. Měl z toho přesunu radost?

Ano, měl. On tady sice působil krátce, asi půl roku, a odehrál zde nějakých šestnáct zápasů, ale na Vary vzpomíná. Určitě jsme se o tom bavili.

Jaký vliv na vás táta má?

Poslední dobou velký. Přeci jen má něco odehraného, takže cokoliv potřebuji, co se týče hokeje, tak jdu za ním. Má na mě určitě velký vliv.

Pokud to situace dovolí, přijede se do Karlových Varů podívat?

Určitě! Už to má v plánu.

Jak jste trávil volno a vlastně i suchou přípravu?

Po sezoně jsme tak nějak všichni čekali a spíše se chystali na play-off, že se ještě rozjede. Potom jsem si dal dva týdny volno a začal jsem trénovat, protože jsem věděl, že může přijít ta šance jít sem, pokud se uzavře extraliga. Už jsem se chystal, abych přijel připravený.

Matěj Hodoval