/ROZHOVOR/ Obránce karlovarské Energie Matěj Stříteský byl v utkání s Litvínovem nejaktivnějším střelcem karlovarského mužstva. Ovšem ani jeho střelecká aktivita nepomohla energetikům v bodovém zisku, a tak si Energie připisuje první porážku na domácím ledě „Tahali jsme za kratší konec,“ přiznává po porážce zkušený bek Karlových Varů.

Matěj Stříteský, obránce HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Matěji, první porážka na domácí půdě. Zdálo se, že utkání nebylo ve vaší režii…

Souhlasím. Tahali jsme za kratší konec. I když jsme si ve druhé třetině vytvořili nějaké šance, tak to bylo pouze po nahození. Z naší strany nebyl patřičný důraz, který by tam měl být, abychom vstřelili gól. Litvínov kontroloval hru, kromě pár úseků, kdy jsme si vytvořili šance. Ve třetí třetině se soupeř trochu zatáhl a bylo vidět, že už nepotřebuje hrát dopředu za stavu 4:1. V první třetině si vytvořili víc nebezpečnějších momentů. Kdybychom se podívali na statistiku střelby z nenebezbečných prostor, tak by to bylo jasné. Naše střely jejich brankář viděl.

Měli jste přes 40 střeleckých pokusů a konkrétně vy jste byl nejaktivnějším střelcem týmu. Jak se k tomu z pozice brankáře dostanete?

Když se nad tím zamyslím, tak 8 střel nenapočítám. Vím o dvou, kdy se jednalo pouze o nahození, abychom získali pásmo, což bych nepovažoval za střelu. Zhruba čtyři byly nebezpečné. Je to o tom, že jsme se těžko prosazovali přes jejich obranný val v útočném pásmu. Nedostávali jsme se do slotu, ze kterého se dávají góly. A když už jsme se tam dostali, tak tomu něco chybělo, ať už se odražený puk odrazil pod nohy, potom Čeče vyplaval sám mezi kruhy a asi ani netrefil bránu. Bylo to hodně sporadické. Hodně jsme končili po rozích.

V zápase jste měli před sebou několikrát úplně volnou bránu Litvínova. Dalo by se říct, že vám utkání prostě nesedl?

No, asi ano. Byla to otázka času. Na druhou stranu jsme z Hradce Králové odvezli tři body, i když jsme měli jen 15 střel. Dnes jsme jich měli kolem 40, několikrát prázdná brána a vstřelili jsme pouze jeden gól.

Podkrušnohorské derby ovládl Litvínov, Vary mají první porážku na domácím ledě

Energie patří mezi týmy, které inkasovaly nejméně gólů v extralize. To ukazuje kvalitu nejen brankáře, ale také obrany…

O kvalitách Frodlíka se nemusíme vůbec bavit. On je nadstandardní brankář na extraligu. Když se do toho vloží obětavost celého týmu, tak díky statistikám, které monitorují zblokované střely, patříme do vrchních příček tabulky. Dominik pomáhá nám a my se snažíme pomoct jemu. Hokej je týmový sport. Díky němu máme možnost sahat po bodech v každém zápase. Dnes byl den blbec a spadly nám tam góly, které byly trochu laciné. Možná bychom je zblokovali nebo by je možná chytil. První inkasovaný gól vstřelil Ondřej Jurčík krásně. Při druhé brance měl Dominik clonu, takže nic neviděl. Dnes to nesedlo.

Vy jste považován za ofenzivního obránce, ale od letoška se zdá, že jste změnil trochu svou roli a jste spíše tvrdší bek…

Neřekl bych, že jsem k tomu dozrál. Rád podpořím útok, ale převážně jsem obránce, což je od slova bránit. Snažím se tedy odvádět zodpovědnou práci v naší obranné zóně. Dnešní styl hokeje je takový, že je vše o soubojích. Je to taková situace. Souboje v zápasech jsou. Je to změna, oproti tomu, kdy se hráčům do soubojů nechtělo a rychle se to přehrávalo. Nyní se dohrává každý souboj. Každý soupeř hraje do těla. Myslím, že ale narážíte na něco jiného. Na rvačky (smích). Ono to vždy vyplynulo ze situace a já jsem se k tomu nějak přimotal.

Když vzpomeneme rvačku s Dotchinem, tam jste bez přemýšlení vjel během několika vteřin a bylo…

Nikdo jiný tam nebyl. Je to o tom ukázat týmu, fanouškům i soupeři, že takhle ne. I když nejsem bitkař, nejsem hráč, který má 115 kilo a bourá to. Je to o morálce. Soupeř vidí, že takhle ne. Ať už to bylo na Iiku nebo na Frodla. Myslel jsem si, že to přijde až v lize, ale přišlo to už v přípravě. Stejná situace nastala v Olomouci. Nevím, co se přesně stalo, ale viděl jsem, že se někdo sápe po našem brankáři, a to se nedělá.

PODÍVEJTE SE: Z pod Bílé věže se Energie vrací se třemi body

Jste poměrně dobrý kamarád s Michalem Houdkem, který naopak je známý rvačkami a tvrdou hrou. Neptal jste se ho na nějakou radu nebo typ ohledně těchto momentů?

Ptal jsem se ho na rady, protože na ledě hraje hodně aspektů jako je váha s výškou, kdo první shodí rukavice, kdo koho chytne a taky jak. Konkrétně s Dotchinem jsme se drželi a díky tomu, že on je vyšší asi o hlavu oproti mě, tak jsem na něj nedosáhl. Po zápase jsem psal Houďasovi a ptal jsem se ho, co v takové situaci můžu udělat. Jsem teď trošku chytřejší a uvidíme, jestli rady uplatním nebo ne.

Plánujete si společnou rvačku v západočeském derby?

Nedá se říct, že plánujeme, ale popichujeme se. Na ledě na sobě nenecháme nit suchou. Je to o daném momentu. Nemůžeme si říct, že v půlce zápasu to na kruhu shodíme a dáme si do držky, to nejde. Pokud bude nějaká situace, která například nastala v Olomouci, tak bych neuhnul, ať by to dopadlo jakkoliv. Každý má v týmu nějakou roli a jeho role je hrát tvrdě a dělat soupeři nepříjemnosti. Ne, že by tohle moje role nebyla, ale zase chodím na přesilové hry, a tak dále. Je to o tom, že když to přijde, tak to přijde.