A právě tyhle dva celky se střetnou dnes od 17.30 hodin v KV Areně na rozjezd extraligy po extraligové přestávce, během níž 26letý útočník oblékl i se spoluhráčem Ondřejem Beránkem dres českého národního týmu na Švédských hrách.

„Hrát za nároďák je obrovská pocta,“ vyznal se Jiří Černoch, jenž se sice narodil v Klatovech, kde se seznámili jeho rodiče, když tam byl otec na vojně, ale jinak je odkojený Vltavou, od útlého mládí žil v Praze.

Teď je před ním další úkol, chce karlovarskou Energii dotáhnout do play-off. „Máme to dobře rozehrané, ale teď se bude sezona lámat,“ uvědomuje si sympatický chlapík. Jeho tým je sedm kol před koncem základní části extraligy s 61 body na 9. místě s náskokem deseti bodů na třináctý Motor České Budějovice.

Zatímco spoluhráči z Energie si užívali krátké volno, vy jste byl s reprezentací na Švédských hrách. V jakém rozpoložení jste se vrátil?

Samozřejmě že nějaká únava tam byla. Ale v pondělí jsem dostal volno, užil jsem si ho s rodinou a pak už se těšil zpátky za klukama do kabiny. Čeká nás sedm důležitých zápasů, teď se extraligová sezona bude lámat.

Být v národním týmu je čest, nabilo vás to energií?

Ono je příjemné už jenom to, že v náročné sezoně změníte prostředí. Potkáte jiné kluky. Hrát za nároďák je obrovská pocta, člověku to zvedne sebevědomí. Má pak větší chuť do práce v klubu, kam přinese svěží vítr.

To je důležité, protože Energii čeká klíčová fáze sezony. Propočítáváte, kolik bodů bude stačit na play-off?

Ne, spíš se snažíme na to nemyslet. Musíme jít zápas od zápasu, pokaždé se budeme snažit vyhrát. Na konci se podíváme na tabulku a uvidíme, jak jsme na tom. Ale máme to celkem dobře rozehrané. Nechci spekulovat, kolik výher nám bude stačit.

Máte 10 bodů k dobru, umíte si představit, že byste ještě z místa pro play-off vypadli?

O tom ani nechci přemýšlet. Doufám, že se to nestane, i když je extraliga letos nesmírně vyrovnaná. Máme dobře poskládaný tým na to, abychom vše ustáli a dotáhli to do play-off.

Co říkáte na nezvyklou vyrovnanost extraligy?

Je to zvláštní, ještě jsem nic podobného v kariéře nezažil. Dvakrát vyhrajete a poskočíte o čtyři místa výš. Ale také naopak, je to nahoru dolů. Pro fanoušky to je asi extrémně zajímavé, my hráči bychom asi chtěli víc klidu.

Nestálo by za to ještě se pokusit dotáhnout do první osmičky, ztrácíte jen tři body, abyste měli v předkole výhodu domácího prostředí?

Samozřejmě že je velká výhoda začínat doma. Budeme se snažit skončit co nejvýš. Šance je, je to tam na pár bodů. Ale prvotní je mít jisté play-off. Když zvládneme zápasy se soupeři, které bychom porazit měli, tak by to mohlo stačit i na osmičku.

Asi vám může hrát do karet i fakt, že jste měli před pauzou dobrou formu…

Už celý leden jsme měli dobrý. Reprepauzu si tak mohli kluci užít, dostali i nějaké volno, aby si vyčistili hlavy. A teď budeme chtít na dobré výsledky navázat. Vrací se lépe, když máme bodový polštář, nemusíme dohánět bodovou ztrátu.

Máte pro zlepšení nějaké vysvětlení, protože kolem Vánoc nebyla vaše situace zdaleka tak dobrá?

Bylo dobré, že jsme zvládli zápasy s týmy, které byly v tabulce kolem nás. V domácích zápasech nám hodně pomohli fanoušci, přišlo jich hodně a nám se pak před zaplněnou arénou hrálo mnohem lépe. Zvládli jsme dvojzápas s Kladnem a Kometou, to nás nakoplo.

Ale jsou to asi spojité nádoby, s lepšími výsledky přijde víc lidí a vám se zase před zaplněnou halou hraje lépe…

Přesně tak, je to přímá úměra. Bylo těžké, když se nám doma tolik nedařilo a nechodili lidi. Neměli jsme takovou podporu, teď jsme si pomohli. Věřím, že lidem se to líbilo a budou dál chodit v hojném počtu. Nám ta jejich podpora zvedá sebevědomí.

Důležitá bude už dnes proti Spartě, odkud jste do Karlových Varů přišel. Jsou to pro vás ještě specifické zápasy?

Vždycky to tak bude, na Spartě jsem byl od přípravky. Ale už to není takové jako před třemi lety, kdy jsem byl ve Varech krátce.

Nedávno jste na Spartě prohráli 3:6. Ukáže to něco i směrem k dnešku, nebo očekáváte úplně jiný zápas?

Každý zápas je jiný. I tam jsme odehráli výborné dvě třetiny, ale ve třetí nám to tam napadalo. Zápasy s mančafty, jako je Sparta, jsou o tom, hrát dobře odzadu, důležité je, aby zachytal brankář. O to se budeme snažit a věřím, že pak získáme doma nějaké body.

Už před Vánoci jste prodloužil s Energií smlouvu o další tři roky. Je to důkaz, že jste tady spokojený?

Měl jsem možnost jít i jinam, ale Vary pro mě byly priorita. Je to super místo nejen pro hokej, ale i pro život. Jsme s ním s manželkou spojení, narodily se nám tady dvě děti, bereme to jako domov. Jsem rád, že můžu pokračovat další tři roky.

A dobrá zpráva je, že po vašem podpisu vás letos následují i další spoluhráči…

Je to dobré znamení, že i další kluci chtějí zůstat. Na poměry české extraligy jsme hodně mladý mančaft. Máme potenciál, je tady na čem stavět.

Jak se na všem podepsala loňská změna majitele?

Samozřejmě že nastaly nějaké změny, ale to vše se událo spíš ve vedení klubu. Nás se to až tolik nedotklo, na chod kabiny to nemělo příliš velký vliv.