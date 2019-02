Karlovarský kraj - Začalo play off krajské hokejové ligy, odvety se hrají o víkendu.

Play off krajské hokejové ligy: HC Čerti Ostrov - HC Baník Sokolov "B" | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Krajská hokejová liga dospěla do playoff, ve kterém se týmy již rozdělily na plzeňskou část a karlovarskou. V Karlovarském kraji postoupil přímo do semifinále tým HC Stadion Cheb, neboť Farmáři Trstěnice po základní části ze soutěže odstoupili. O další postupové příčky tak spolu bojují Mariánské Lázně s Nejdkem a Ostrov s rezervou Baníku Sokolov.

Favorizovaný Nejdek uspěl v Mariánských Lázních, když zvítězil 6:11. A blízko výhře na ledě soupeře byl i Sokolov, ale nakonec se týmy rozešly smírně. „Bylo to fyzicky náročné utkání, protože Sokolov velmi dobře bruslil,“ zhodnotil zápas domácí kouč Petr Manlík.