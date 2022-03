Jako první šli do vedení domácí, to když se v 5. minutě utrhl do samostatného úniku Erik Meluzín a překonal Adama Berana.

Hostujícímu celku se ale podařilo pět minut nato zase srovnat zásluhou pohotové reakce Vojtěcha Tomiho při riskantní rozehrávce Třebíče a následném bekhendu. Moc dalších akcí ale necelých devět stovek přítomných diváků v první třetině nevidělo.

I do druhého dějství vstoupili lépe Moravané. Ve 23. minutě hry totiž šli, poté co Hunkesovu střelu tečoval 19letý Kryštof Lang a puk se ještě odrazil od brusle sokolovského Seemanna, opět do vedení. Západočeši pak měli hned několik příležitostí ke srovnání, ovšem ani jednu v gól nepřetavili, takže se šlo do kabin za stavu 2:1.

Hokejisté Baníku ovládli šílenou přestřelku se Slavií

Do závěrečné periody nastoupil s velkou chutí Jan Pohl, ve dvou šancích jej vychytal Jekel, ale na jeho třetí pokus už nestačil. Běžela přesilová hra, když 31letý útočník napřáhl na pravém kruhu a připsal si desátý gól v sezoně a kanadský bod číslo 33.

Ve zbývajících minutách baníkovci čelili chvílemi velkému náporu, ale i díky velké obětavosti se probránili do prodloužení a to bylo přesně to, co chtěli. Bod, který za to získali, jim totiž zajistil postup do historického čtvrtfinále!

Nemuselo je tedy příliš mrzet to, že po pouhých 26 vteřinách únikem a následnou forhendovou kličkou zajistil bod navíc pro Třebíč Daniel Poizl.

„Máme velkou radost, že se nám podařilo uhrát ten vytoužený bod. Chtěl bych klukům poděkovat za bojovný výkon, který nás poslal do čtvrtfinále. Čeká nás teď pauza, ve které pořádně zregenerujeme, doléčíme šrámy a začneme se připravovat na vrchol sezony,“ hlásí sokolovský lodivod Martin Štrba.

„Jeli jsme bodovat a to se nám povedlo. Každý věděl, o co se hraje a dal do toho 100 procent. Byl to těžký zápas a ten bod pro nás byl odměnou. Jsem hrdý na tým za to, co jsme v základní části dokázali. Čeká nás čtvrtfinále, takže si pořádně odpočineme a zabojujeme o semifinále,“ navázal na něj jeho svěřenec a kapitán Tomáš Rohan.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Baník Sokolov 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 5. Meluzin (Vodný, Střondala), 23. Lang (Hunkes, Zabloudil), 61. Poizl – 10. Tomi (Jurčík, Vrhel), 46. Pohl (Tomi, Jurčík) – PH. Rozhodčí: Zubzanda, Čáp – Zídek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 854.

Sokolov: Beran – Pohl, Jeřábek, Novák, Kadeřávek, Vodička, Klejna, Seemann – Vracovský, Kverka, Přibyl, Jurčík, Vrhel, Tomi, Jandus, Hašek, Sloboda, Bílek, Rohan T., Rulík.