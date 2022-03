„Tentokrát se štěstí přiklonilo k domácím,“ řekl po utkání k druhému vystoupení své družiny sokolovský trenér Martin Štrba. Třebíč vstoupila do první třetiny pěkně zostra, když poprvé se měnilo skóre ve 2. minutě, kdy se prosadil Adam Gajarský. Gólová odpověď Baníku však byla rychlá, když v 9. minutě bylo vyrovnáno zásluhou Marka Slobody, který se prosadil v oslabení.

Z vyrovnání se však Sokolov neradoval dlouho, když ve 13. minutě navrátil vedení domácím svou druhou trefou v duelu Adam Gajarský. Druhá perioda přinesla pouze jednu branku, a to vyrovnávací, hned na začátku třetiny, kdy smazal jednobrankové manko v přesilové hře úspěšnou trefou mezi betony domácího brankáře Jaromír Kverka.

Hokejisté Sokolova vstoupili do čtvrtfinále vítězstvím

Stejně si však počínala na začátku třetí dvacetiminutovky i Třebíč, která si do ní přenesla výhodu přesilové hry, kterou zužitkoval po pouhých pětadvaceti vteřinách Vojtěch Střondala. Posléze si baníkovci vytvořili několik šancí na skórování, tu největší Daniel Přibyl, ale bez úspěchu. V závěru zápasu šel do hry bez brankáře, ale taktéž bez úspěchu, naopak střelou do prázdné branky udělal tečku za duelem třebíčský Michal Vodný.

„Znovu jsme viděli vyrovnaný zápas. Cílem bylo přivézt z Třebíče alespoň jeden bod, což se nám podařilo. Klukům chci poděkovat za výkon a zároveň poprosit všechny fanoušky, aby dorazili na stadion a klukům pomohli,“ narážel trenér Baníku na dnešní utkání, které bude zahájeno v Sokolově v 18.00 hodin.

SK Horácká Slavia Třebíč – GC Baník Sokolov 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 2. Gajarský (Tureček, Jekel), 13. Gajarský (Vodný), 41. Střondala (Vodný, Poizl), 60. Vodný – 9. M. Sloboda (T. Jandus), 22. Kverka (Jurčík, D. Přibyl). Rozhodčí: Čech, Květoň – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1819. Stav série: 1:1. Sokolov: A. Beran – Radek Jeřábek, J. Pohl, Kadeřávek, J. Novák, Vodička, Klejna, A. Rulík – D. Přibyl, Kverka, J. Konečný – Tomi, Vrhel, Jurčík – M. Sloboda, Hašek, T. Jandus – V. Bílek, T. Rohan, Vracovský.