„Do startu sezony nás čeká devět přípravných zápasů. Každý bude mít dost prostoru, aby se ukázal,“ prohlásil olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Pavel Patera po prvním tréninku na ledě. Už příští týden ve čtvrtek nastoupí karlovarská Energie od 17.00 na ledě prvoligového Baníku Sokolov.

Čím hlavně vás zlákalo vedení Energie k angažmá v Karlových Varech?

Majitele jsem neznal, osobně jsme se poznali až po začátku mého působení. Ale lákalo mě, že můžu spolupracovat s lidmi, které mám v realizačnímu i s klukama na ledě. Když mě oslovil Jirka Kalous (sportovní manažer Energie – pozn. Aut.), s nímž se velmi dobře znám, hned jsem věděl, že na nabídku z Varů kývnu. Všechno ještě umocnilo, když mi dal volnou ruku, že si k sobě můžu vybrat koho chci.



close info Zdroj: hckv zoom_in Domácí přípravné zápasy karlovarské Energie.

Nejbližším spolupracovníkem na trenérské lavičce bude David Moravec, byla to pro vás jasná volba?

Určitě, jsme naprosto rovnocenní parťáci. Máme stejné vytížení na ledě, při poradách i na střídačce. Nebereme to tak, že někdo je hlavní kouč a druhý asistent. Ale nejde jen o Davida, je tady trenér gólmanů Lukáš Mensator, videokouč, kustodi. Perfektní parta lidí, to mě nabíjí optimismem.



Jaký program vás čeká v následujících týdnech?

Extraligová sezona začíná až 18. září, takže času na přípravu máme dost. Sehrajeme devět přípravných zápasů. Mezitím budeme tvrdě trénovat, hlavně nabírat kondici, ale už taky začneme ladit systém hry tak, abychom byli co nejlépe připraveni.



Kvitujete, že máte k dispozici téměř kompletní kádr, včetně všech pěti zahraničních posil?

Je výborné, když máte tým pohromadě od začátku přípravy. Někteří kluci sice v jejím průběhu odjedou na olympijskou kvalifikaci, ale předtím toho stihneme dost a i po návratu budou mít ještě prostor realizovat se.



Kádr se tvořil postupně, teprve nedávno Energie oznámila příchod posledního cizince, finského beka Reunanena. Jak se na tohle díváte?

Samozřejmě, že každý trenér by měl nejradši všechny hráče pohromadě už na začátku letní přípravy 1. května, ale ne vždycky to vyjde. My jsme strašně rádi, že se nám takové hráče podařilo do Karlových Varů dostat.



Je současný stav definitivní?

Tým se sice může skládat až do konce ledna. Ale já si myslím, že s tímto kádrem nastoupíme do sezony. Věříme, že je dostatečně silný a zatím není potřeba ho doplňovat. Když se nestane nic špatného, bude to tak.



Máte novou téměř polovinu hráčského kádru, jiný je i realizační tým. Nakolik se změní hokejové Karlovy Vary?

(usměje se) Nechci tady říkat žádná velkohubá prohlášení. Chceme jít postupnými krůčky, rádi bychom zaplnili co nejvíc halu, aby se náš hokej líbil a postupně jsme zlepšovali naše výkony.



Ještě se na závěr zeptám, jak jste Energie vnímal, když jste sem jezdil jako trenér soupeře?

(zamyslí se) Vždycky se tady hodně špatně hrálo, zvlášť doma byla Energie silná. Rychlý, bruslivý tým, což bychom chtěli zachovat. Nevím, co bych k tomu řekl více.