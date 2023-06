/HOKEJ/ Útočník Jan Bernovský se bude rvát o místo v základní sestavě karlovarské Energie. V loňském ročníku působil střídavě ve Vítkovicích a prvoligové Porubě. Jeho osobní cíl do letošního sezony je jasný. Stát se stálicí A-týmu.

Jan Bernovský, útočník HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Jane, do Karlových Varů jste zamířil z Vítkovic, jak došlo k vašemu celorepublikovému přestupu?

Už na konci sezony jsem byl v kontaktu s Energií a během jednoho měsíce se vše upeklo, a tak jsem tu a jsem za to moc rád.

Stěhování přes celou republiku bylo dost náročné…

Bylo, ale pořád je to stěhování v rámci České republiky. Nic, co by se nedalo zvládnout.

V Karlových Varech jste od začátku letní přípravy, jak jste se tu zabydlel a co se vám tu líbí?

Zatím jsem tu spokojený. Hala i město jsou krásné. Život si tu užívám. Už mám zařízené i bydlení, se kterým jsem také spokojený. Shází mi tu už jen přítelkyně, která se nastěhuje za měsíc a bude to kompletní.

Jaká je atmosféra v týmu a jak vás kabina přijala?

Znal jsem odsud jen pár hráčů, ale je tu skvělý, komunikativní a zábavný kolektiv. Společné tréninky si užíváme, i když je to stále pořádná dřina. V týmu je dobrá atmosféra.

V loňské sezoně jste střídavě působil v první lize a extralize, váš cíl pro letošní rok je tedy celkem jasný…

Jednoznačně. Mým cílem je získat si místo v A-týmu Karlových Varů a být prospěšný.

Letní příprava není oblíbenou fází sportovců, jak to máte vy?

Velice náročné jsou páteční tréninky, kdy máme běhy do kopce a ještě posilovnu. Je to dlouhé, takže to nám moc nechutná. Dvakrát týdně máme dvoufázové tréninky. Program je náročný.

Jak trávíte svůj volný čas?

Poznávám se s kluky v kabině a společně podnikáme výlety po okolí, alespoň tak poznávám i ostatní města v Karlovarském kraji.

Co nějaké záliby, čemu se rád věnujete?

Ještě studuji marketing na Karvinské univerzitě a jsem ve druhém ročníku. Začal jsem se věnoval józe, kterou jsem si celkem oblíbil. Věnuji se jí třikrát týdně. Také rád trávím čas s kamarády.

Skloubení profesionálního sportu se studiem je celkem složité…

Je to hodně náročné, ale dá se to udělat. Učitelé mi vycházejí vstříc, takže za to jsem moc rád.

Těšíte se na působení v Karlových Varech?

Moc se těším. Mám od sebe očekávání, chci se posunout jako člověk ale také jako hokejista. Nemůžu se dočkat, až to celé začne.