„Zápas byl vyrovnaný, šance na obou stranách. Za stavu 2:0 pro domácí jsme ukázali charakter a srovnali jsme skóre. Bohužel jsme ve třetí periodě udělali dvě individuální chyby a to nás stálo zisk bodů,“ konstatoval kouč Chebu Michal Jäger.

Chebský Stadion si ve státní svátek odskočil do Prahy, kde ho čekalo utkání 4. kola druhé ligy na zdejší Kobře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.