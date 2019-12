Zápas opět doprovodí bohatý program. V 16.30 je na pořadu rozbruslení obou celků, při kterém bude probíhat autogramiáda vybraných hráčů, paralelně se uskuteční v restauraci tisková konference k samotnému zápasu i dalšímu směřování chebského hokeje. Od 16.55 bude led patřit přípravce Stadionu Cheb, která předvede ukázku minihokeje. V 17.05 proběhne nástup A – mužstev Energie Karlovy Vary a Baníku Sokolov na led a slavnostní buly v 17.15 potom zahájí samotné charitativní utkání.

„V první řadě to bereme jako charitativní zápas, jehož část výtěžku poputuje na dobročinné účely. Za druhé to pro nás znamená podporu hokeje v našem regionu, teď zejména toho chebského, kdy jsme spojili síly se Sokolovem, abychom Chebu co nejvíce pomohli dostat se do druhé ligy a měli jsme tady vedle sebe extraligový, prvoligový a druholigový tým,“ říká k zápasu karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energie sice vinou množství zranění zřejmě nenastoupí v úplně nejsilnější extraligové sestavě, diváci se ale mohou těšit například na kapitána Karlových Varů Václava Skuhravého, který má sice extraligový distanc, ale v Chebu, jak potvrdil, s určitostí nastoupí.