První dvacetiminutovka branku nepřinesla, za to ve druhé, se dočkali diváci hned pěti gólových radostí. Stadion po trefách Rozhona, Čejky a Krutiny šel do tříbrankového trháku. Benátky však dokázaly dvěma góly během druhé třetiny snížit na rozdíl jedné branky. V závěrečné třetině pak domácí tři minuty před koncem dokázali vstřelit vyrovnávací branku, a tak se šlo do prodloužení, které rozsekl svou druhou trefou v utkání chebský Krutina. Cheb tak obsadil v béčkové skupině konečnou čtvrtou příčku.