/HOKEJ/ Lukas Zetterberg je jednou z předsezonních posil karlovarské Energie. V úterý se poprvé představil na domácím kluzišti a rovnou se zapsal V první západočeském derby sezony na listinu střelců. „Dostal jsem dobrou nahrávku od Jiřího Černocha. Snažil jsem se vystřelit nahoru, ale padlo to dolů, byl to šťastný gól,“ popisuje svou první trefu v karlovarském dresu Zetterberg.

LUKAS ZETTERBERG si v západočeském derby připsal na účet premiérovou trefu v barvách Energie. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Lukasi, odehrál jste první zápas před domácím publikem, dokonce jste skóroval. To zní jako ideální odpoledne, je to tak?

Ano, samozřejmě. Byl to fajn večer a navíc jsem dal gól. Bylo to pěkné.

Jak byste popsal svou branku?

Dostal jsem dobrou přihrávku od Jiřího Černocha. Snažil jsme se vystřelit. Mířil jsem nahoru, ale padlo to dolů, tudíž to byl šťastný gól.

Nastoupil jste v útoku s Jiřím Černochem a Ondřejem Beránkem. Jak hodnotíte tuto spolupráci?

Jsou to opravdu vynikající hráči. Všichni se snažíme tvrdě pracovat a vytvořili jsme mnoho šancí. Věřím, že to bude pokračovat i dál.

Na první domácí přípravný zápas dorazilo téměř 2000 diváků. Co tomu říkáte?

Bylo to úžasné. Opravdu výborná atmosféra. Fanoušci jsou skvělí.

Během utkání se nad ledem nesla poměrně hustá mlha, bylo to pro vás náročné?

Abych řekl pravdu, během nájezdů jsme už moc neviděli na branku. Nebylo to příjemné.

Byla to trochu příprava na únorový zápas pod širým nebem. Jak se na něj těšíte?

Moc se těším, bude to úžasné. Bude to můj první zápas ve stylu „Winter Classic“. Bude to velká zábava.

V Karlových Varech jste skoro měsíc. Jak se tu cítíte a jak se vám tu líbí?

Cítím se tu už jako doma. Chybí mi má přítelkyně, ale je tu opravdu krásné. Moc se mi líbí v týmu.

