Ondřej Beránek není pro Miloše Říhu neznámou. Karlovarská osmička již se lvem na prsou odehrála v této sezoně jeden turnaj, konkrétně útočník Energie absolvoval Channel One Cup v Moskvě, kde si také připsal premiérový bod v reprezentaci.

To Petr Šenkeřík dostal do seniorské reprezentace vůbec první pozvánku. Zadák, který se v sezoně po návratu do extraligy vypracoval na jednoho z klíčových beků Energie, má zatím zkušenosti „pouze“ z mládežnických výběrů. Aktuálně Ondřej Beránek v přípravě pokračuje, Petr Šenkeřík již český kemp opustil.

Šenkeřík s Beránkem však nejsou jedinou karlovarskou stopou na seniorské mezinárodní scéně. Kouč slovenské reprezentace Craig Ramsay před domácím šampionátem pozval k prověrce také dva útočníky Energie Karlovy Vary, Dávida Grígera a Tomáše Mikúše.