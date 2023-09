/ROZHOVOR/ Dávid Gríger společně s Tomášem Rachůnkem se podíleli na gólové radosti energetiků, které Karlovarským přinesly po skalpu Liberce tři body do tabulky. "Už jsme spolu pár zápasů odehráli,“ smál se po vítězném utkání karlovarský útočník Gríger.

David Gríger, HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Dávide, vstup do utkání s Libercem vám příliš vyšel podle vašich představ…

První třetina nebyla ideální. Soupeř měl ze začátku více ze hry, měl dobrý pohyb v útočném pásmu. Trošku jsme zmatkovali. Potom jsme se uklidnili a bylo to lepší.

Co se před druhou třetinou změnilo? Byl vítr v kabině nebo si každý sám sáhl do svědomí?

Samozřejmě jsme my sami věděli, že to nebylo dobré. Po třetině jsme si řekli, že musíme zjednodušit hru z obranného pásma, protože jsme soupeři rozdávali puky zadarmo a Liberec si z toho vytvořil tlak. Museli jsme tedy zjednodušit naší hru a pak to bylo mnohem lepší.

Druhý domácí zápas vám přinesl tříbodovou výhru. Ukazuje se, jak důležité je to domácí prostřední?

Chceme doma vyhrávat, protože domácí zápasy jsou důležité. Musí platil „Náš dům, náš hrad.“ Na utkání přišla spousta diváků a byla skvělá kulisa, za což bychom jim chtěli poděkovat, protože byli naším šestým hráčem.

V souhře s Tomášem Rachůnkem jste vstřelili dvě branky. Zdá se, že vaše spojení je ideální už pár let…

Už jsme spolu pár zápasů odehráli (smích). Už jsme zase trochu starší. Výborně pracovala celá naše lajna. Kanga je velice šikovný hráč. Je to super. Chvála bohu, že jsme vyhráli, protože jsme se po dvou porážkách potřebovali vrátit na vítěznou vlnu a pocítit chuť výhry. Věřím, že nám vítězství nakopne zdravé sebevědomí. Nyní se už musíme připravovat na těžký nedělní zápas s Hradcem Králové.

Můj dům, můj hrad! Energie slaví nad Libercem

V Liberci jste nastupoval, proběhla tedy nějaká popichovačka před zápasem?

V týmu znám ještě tak 90% hráčů, takže zápasy beru trošku jinak. Strávil jsem v Liberci dva pěkné roky. Vzpomínám na toto své působení rád. Samozřejmě jsem chtěl utkání vyhrát, ale nejen kvůli tomu, že na druhé straně stál Liberec, chci vyhrát každý zápas. Obzvlášť po těch dvou prohrách jsme to potřebovali. Jsem velmi šťastný, že jsme vítězství urvali a bereme tři body.

Jak důležitý se ukazuje element Dominik Frodl v bráně?

Frodo nás drží každý zápas. On pomůže nám a my se snažíme pomáhat jemu. Je to velice důležité. Gólman je stavební kámen a my jsme rádi, že ho tu máme a věřím, že v takových výkonech bude pokračovat i nadále.