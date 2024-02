Třetí pokus už nevyšel. Dvě předchozí západočeská derby dokázali hokejisté karlovarské Energie přetavit ve vítězství. Tentokrát však vyšli ve 43. kole Tipsport extraligy bodově naprázdno, když v Plzni prohráli 3:4. Energetici sice dvakrát na plzeňském ledu vedli, ale Škoda povedenou závěrečnou třetinou, ve které vstřelila tři branky, dokázala derby strhnout na svou stranu. Navíc si Energie před reprezentační přestávkou připsala na konto čtvrtou prohru v řadě.

Hokejisté karlovarské Energie neuspěli v západočeském derby, ve kterém v Plzni prohráli 3:4. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Západočeské derby odstartovalo na plzeňském stadionu pěkně zostra. Již v pětadvacáté vteřině úvodní minuty, byli hokejisté Škody blízko první brance. Po hrubce karlovarské obrany šli Plzeňané do přečíslení a brankář Energie Vladislav Habal, musel již v úvodu zápasu hasit požár před svou svatyní, když proti kapitánu Plzně Schleissovi vytasil parádní zákrok.

I poté byla Škoda aktivnějším týmem, přesto se vedení ujali ve 13. minutě hosté z lázní, kdy z dorážky s notnou dávkou štěstí překonal domácího brankáře Ondřej Beránek. Než však stačili energetici pořádně vstřebat gólovou euforii, bylo srovnáno. Ve 14. minutě napřáhl na modré Daniel Malák, jehož projektil prosvištěl až do karlovarské svatyně.

Energie si však vzala vedení zpět při vlastním oslabení. Ve 20. minutě Ondřej Procházka prokázal svůj um v situaci jeden na jednoho, rozhodl se pro střelu přes hráče a zamířil přesně do šibenice plzeňské klece.

I druhou periodu načali domácí hokejisté šancemi, které postupně spálili Jakub Pour a mladíček Jakub Šiler. Poté se připomněla také Energie, jmenovitě Ondřej Beránek, ale tentokrát si dal gólman Hlavaj na jeho jedovatou střelu pozor. Poté opět pozlobili Plzeňáci energetiky, Matýs ani Soukup však ukazatelem skóre nepohnuli. Na druhé straně se nezadařilo ani nejlepšímu střelci hostů Dávidu Grígerovi, a tak si Energie přenesla do třetí třetiny jednobrankový náskok.

Hokejisté Škody zahájili dobře také závěrečnou dvacetiminutovku. Hned v úvodu měli výhodu přesilové hry, když na trestnou putoval Tomáš Bartejs. Tu domácí využili ve 42. minutě, kdy střelecký pokus Jakuba Lva nasměroval do karlovarské branky kapitán Škody Jan Schleiss.

V 51. minutě však plzeňský stadion oněměl, když brankář Škody Samuel Hlavaj při rozehrávce namazal kotouč na hůl Dávidu Grígerovi, před kterým zívala odkrytá brána. Gólman domácích však ještě stihl do jeho střely skočit a parádním zákrokem zamezil téměř jistému gólu. Nedáš, dostaneš. Toto pravidlo se potvrdilo o chvilku později, kdy Martin Bučko prostřelil přízemní střelou od modré vše, co mu stálo v cestě a v rozhodující fázi zápasu poslal svou premiérovou trefou v dresu Škody domácí poprvé v derby do vedení.

Euforie, která po třetí brance na plzeňském stadionu zavládla, ještě více vygradovala v 56. minutě, to se úspěšnou střelou z modré blýskl finský obránce Plzně Aleks Laakso, a domácí rázem Energii odskočili o dvě branky. Hosté z lázeňského města šli následně v závěru do risku, když zkusili hru v šesti, a vyplatilo se. Nejdříve však energetici přežili klinickou smrt, když v 59. minutě Tim Söderlund trefil tyč prázdné karlovarské klece. Poté udeřily Karlovy Vary. V 60. minutě vykřesal naději hostům svým šestnáctým extraligovým zásahem Dávid Gríger, který snížil na 3:4, ale navíc to Energie nestačilo a poprvé odešla ze západočeského derby poražena.

HC Škoda Plzeň – HC Energie Karlovy Vary 4:3 (1:2, 0:0, 3:1). Branky a nahrávky: 14. Malák (Lev, Zámorský), 42. Schleiss (Lev, Holešinský), 54. Bučko (Holešinský, Laakso), 56. Laakso (Lev) – 13. O. Beránek (Hladonik), 20. O. Procházka (Koffer, Bartejs), 60. Gríger. Rozhodčí: Kika, Veselý – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5 788. Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Bučko, Kremláček, Piskáček – Holešinský, Lev, Schleiss – Söderlund, Jansa, Matýs – Straka, Mertl, Šiler – Pour, M. Soukup. Karlovy Vary: Habal – Plutnar, Bartejs, Mikyska, Stříteský, McFadden, Huttula, Havlín – Kangasniemi, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, O. Procházka – Redlich, Jiskra, Koffer – Tomeček, Hladonik, Kružík.