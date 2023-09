/ROZHOVOR/ Kapitán hokejové Energie Jiří Černoch se společně se svou formací zasloužil o osmou výhru Energie v přípravě, kdy výběr z lázní porazil na závěr přípravy Litvínov 3:2 v prodloužení. „Vyhráli jsme většinu zápasů a prohráli pouze jednou. Mám velkou radost z toho, že jsme inkasovali maximálně dva góly, což je dobrý základ,“ hodnotil povedenou přípravu Jiří Černoch.

Jiří Černoch, útočník HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: HC Energie

Jiří, máte za sebou poslední přípravný duel letošní sezony. Jak byste jej zhodnotil?

Musím ho hodnotit kladně, jelikož jsme otočil zápas z 0:2 na 3:2, a to je vždy super. První třetinu jsme ale měli šílenou a prohráli jsme 2:0. Ve druhé části to bylo trochu lepší. Ve třetí třetině jsme si zasloužili skóre vyrovnat. V následném prodloužení jsme měli přesilovou hru, a to jsme zkrátka museli dát gól.

Stejně jako proti Kladnu se start zápasu zdál trochu pomalejší. Zlepší se to do ostrých soubojů?

Myslím si, že ano. Podle mě je také na vině to, že jsme stále v tréninkovém zápřahu a chvilku trvá, než se to rozjezdí. Nohy nás občas bolí (smích). Byl to jasný úkaz toho, že si buď musíme všichni dělat lepší rozcvičku, ale nesmíme hrát až od druhé třetiny. Musíme na tom zapracovat a hrát už od začátku zápasu, jelikož v lize je o dost těžší zápasy otáčet.

Vzhledem k několika zraněním vám v sestavě chybělo několik hráčů a v útoku musel zaskočit obránce Joona Huttula. Jak hodnotíte jeho útočný výkon?

Mě se moc líbil. Hrál jednoduše a nevymýšlel žádné hlouposti. Klobouk dolů před tím, jak to zvládl. Potom se v útoku vystřídal i Dalimil Mikyska, který to zvládl také na výbornou. Jsem rád, že v týmu máme obránce, kteří jsou schopní zaskočit i v útoku.

Podkrušnohorské derby patří Energii! Zapsala si osmou výhru!

Příprava je u konce a byla vcelku dlouhá a náročná…

Hodnocení je kladné. Vyhráli jsme většinu zápasů a prohráli jsme pouze jednou. Mám velkou radost z toho, že jsme inkasovali maximálně dva góly, což je dobrý základ. Nyní se ale všechno maže a příští pátek se začíná s čistým papírem. Nikdo se nebude ptát na to, jakou jsme měli přípravu. Musíme si ze zápasů vzít to dobré i špatné a pátek se začíná od nuly.

Dominik Frodl se začíná dobře rozchytávat. Cítíte v něm už nyní tu oporu?

Oba naši gólmani chytají výborně, ať už Dominik Frodl nebo Vladislav Habal. Je vždy dobré, pokud víte, že vás brankář vzadu podrží. Bylo to vidět i na utkání s Litvínovem. Nemít dobrého brankáře s excelentním výkonem, tak bychom nevyhráli. Místo inkasování laciného gólu nám kluci pomohou a my pak máme možnost branku vstřelit. V dnešním hokeji je to zejména o gólmanech a my máme dva skvělé. Doufám, že jim forma vydrží a bude to takto pokračovat celou sezonu.