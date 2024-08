Karlovarští hokejisté se po úspěšném západočeském derby připravují na další derby proti Litvínovu, které odehrají dnes, tedy 22. srpna od 17.30 hodin, v KV Aréně. A bude se na co těšit. Litvínovští hokejisté, kteří do přípravných zápasů naskočili později, totiž vyhráli všechny tři odehrané zápasy, přičemž v sestavě mají několik nadějných mladíků.

Navíc pro některé hráče obou týmů mají vzájemné zápasy zvláštní význam, například pro Janise Jakse a Radima Šaldu, kteří dříve hráli za soupeře. Vstupenky je možné zakoupit online nebo přímo na místě. Pro vstup na utkání je nutné využít vchody A a B v severní straně zimního stadionu.

Z kabiny Litvínova:

Litvínovští hokejisté do kolotoče přípravných zápasů naskočili později než Energie a mají tak na kontě zatím tři utkání a ze všech vyšli vítězně. I když dva duely byly velmi těsné. Energie totiž padla až v nájezdech a po prvním utkání, kdy Severočeši porazili Liberec 4:1, v odvetě zvítězili už pouze o gól, když na konci zápasu na liberecké světelné tabuli svítilo skóre 2:3. Stejně jako Energie, tak i Verva dává prostor nadějným mladíkům ze své juniorky. Proti Energii jich v sestavě bylo šest. Jedním z nich byl obránce René Kubíček, který do litvínovské juniorky přišel v loňské sezoně právě z Karlových Varů. Kromě něj pak nastoupili mladí hokejisté, kteří za Litvínov hrají už od žákovských kategorií. Do seniorského hokeje tak poprvé naskočili obránce Vít Beran a útočník Dominik Čech, který nastoupil rovněž v posledním duelu v Liberci.

Z kabiny Energie:

Derby má vždy zvláštní náboj, ale pro několik hráčů v obou týmech bylo první vzájemné utkání v Chebu ještě o něco speciálnější. V první řadě pro Janise Jakse, který ještě v loňské sezoně oblékal dres Litvínova a poprvé se tak postavil proti svým spoluhráčům. A navíc svým gólem v závěru základní hrací doby vynutil nastavený čas. Stát na druhé straně muselo být trochu zvláštní i pro Radima Šaldu. Mladý obránce totiž v Litvínově také strávil dvě sezony a najednou byl proti svým kamarádům v roli soupeře. Čas už možná trochu ubral na pikantnosti vzájemných duelů pro Petra Koblasu, protože obávaný střelec v severočeském týmu, po odchodu z Energie, již odehrál celou loňskou sezonu.