A zřejmě málokdo před sezonou čekal, že energetici budou v tabulce před prvním vzájemným duelem před Pražany. Karlovarské družině patří devátá pozice, Sparta je desátá s tříbodovou ztrátou, ale nutno podotknout, že také s jedním zápasem k dobru.

Svěřenci německého kouče Uwe Kruppa se znovu rozjíždějí trochu pomalu. I když začátek měli strhující. V gólové přestřelce porazili po prodloužení Plzeň, aby následně v prodloužení padli po stejné střelecké podívané v Liberci.

Doma ještě Sparta zvládla Třinec, ale venku nebodovala ani v Brně, ani v Hradci Králové. Sparta je ale Sparta. Očekávat se dá pořádně vypjatý duel. „Má velmi kvalitní kádr. Bude to boj o každý metr ledu. Ale věřím, že budeme úspěšní,“ říká před utkáním karlovarský útočník Jakub Flek.

Počínání energetiků je oproti Pražanům jednoznačnější. Po třech kolech měli karlovarští hokejisté na svém kontě plný počet devíti bodů, a usadili se dokonce v čele naší nejvyšší soutěže. V dalších třech zápasech ale svěřenci Martina Pešouta nebodovali. Po skalpu Zlína, Pardubic a Kladna přišly porážky s Olomoucí, Plzní a Brnem. „Už se stalo, nás to nesmí srazit dolů. Vždy musíme jít směr kupředu a neohlížet se za tím, co bylo,“ zdůrazňuje Jakub Flek, který očekává od soupeře jeho tradiční styl. „Sparta proti nám vždy dobře bránila a lítali do protiútoků, kde mají šikovné útočníky, co to umí proměnit,“ poukazuje.

Ve stejně odhodlaném duchu jako Flek hovořil i karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Přestože jsme třikrát prohráli, tak si naši hráči vyzkoušeli, že i s Olomoucí, Plzní nebo Brnem mohou hrát.“

Zamrzela hlavně úterní domácí porážka s brněnskou Kometou, kde vkročila Energie do třetí třetiny s dvoubrankovým náskokem. „Hráli jsme velmi dobře to, co jsme chtěli. Měli jsme dobrý pohyb, byli jsme na kotouči, vytvářeli jsme si šance. Sparta bude minimálně stejně těžký soupeř jako Kometa, budeme muset hrát stejně. Věřím, že se dobře připravíme, z posledního zápasu se poučíme a budeme úspěšní,“ je přesvědčen Mariška.