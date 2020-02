„Využili jsme přestávku k tomu, abychom si trošičku po náročném programu odpočinuli a hráči nabrali novou chuť do hokeje. Samozřejmě jsme také trénovali. Dopoledne byly na programu spíše kondiční věci na ledě i na suchu a odpoledne jsme se potom věnovali herním prvkům. Hráči pracovali velmi dobře,“ přibližuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V předchozích třech vzájemných duelech mají mírně lepší bilanci hokejisté Plzně. V Karlových Varech nejprve vyhráli 3:0 a tříbodový zisk škodováci potvrdili i doma, i když po velmi vyrovnaném souboji – 4:3.

Poslední měření sil ale dopadlo lépe pro energetiky. V prodloužení překlopil utkání na domácí stranu Eminger.

A Karlovarští by rádi na tento bodový zisk navázali. Ve hře je totiž stále první šestka extraligy, na Kometu Brno aktuálně chybí pět bodů. Nebude to ale lehká práce. „Od začátku sezony hrají v tabulce nahoře, zejména v útoku a přesilových hrách je to extrémně nebezpečné mužstvo v čele s Milanem Gulašem,“ upozorňuje asistent Energie.

Škodovce patří třetí příčka naší nejvyšší soutěže. Poslední tři utkání před reprezentační pauzou ale Plzeňané prohráli. „S každým jsme individuálně rozebrali chyby a vůbec věci, v nichž musí přidat. Do zbytku základní části tak jdeme s čistou hlavou,“ sdělil Deníku trenér „indiánů“ Ladislav Čihák.

Včera se k Energii připojil po návratu ze Švédských hokejových her i čerstvý reprezentant Jakub Flek. „Navštívil fyzioterapeuta a lehce si vyjel na kole, pošetřili jsme ho, na led půjde v úterý,“ prozradil na závěr Tomáš Mariška.