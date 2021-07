Po ukončení kariéry legendy Karlových Varů Václava Skuhravého přiznivci extraligové Energie o další ikonu Energie nepřijdou - zatím. Český reprezentační útočník Jakub Flek bude, přes řadu nabídek ze zahraničí, nadále působit na západě Čech.

„Nějaké zahraniční nabídky přišly během šampionátu. Mám ale ve Varech smlouvu s výstupní klauzulí do určitého data a po mistrovství už na jednání nebyl moc čas. Trochu mě to mrzí, netajím se tím, že zahraničí je můj velký sen. Na druhou stranu si úplně nezavírám vrátka, třeba se to podaří po sezóně. Zůstávám zatím ve Varech, kde je můj domov. Klub tady je moje srdcovka, takže se těším na novou extraligovou sezónu a doufám, že uděláme konečně nějaký úspěch," vysvětlil osmadvacetiletý forvard na klubovém webu Energie důvody proč bude nadále obývat karlovarskou kabinu.

S tím může být spokojen i hlavní kouč a sportovní manažer HC Energie Karlovy Vary Martin Pešout. „Pro nás bylo nesmírně důležité ho udržet, protože nová sezona bude náročná a těžko bychom za něj v létě hledali náhradu. Jakub je takovou herní duší našeho mužstva a i kvůli fanouškům, kteří loňskou sezonu nemohli chodit na hokej, nám přišlo nefér, kdyby teď odešel a nemohli ho v mužstvu vidět. Osobně jsem velice rád, že i přes zahraniční nabídky, které měl, se rozhodl zůstat,“ řekl Pešout.