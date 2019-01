Karlovy Vary – To je otázka, kterou si kladou příznivci klubu z lázeňské metropole již od 21. února. To totiž naposledy Energie zvítězila na ledě Zlína 5:3.

ilustrační foto HC Energie Karlovy Vary | Foto: Petr Toman

Od té doby nic. Osm utkání v řadě a na bodovém kontě nula. „Už to je jeden z důvodů, proč chceme v Litvínově a posléze doma s Vítkovicemi uhrát nějaké body. Ta série proher je vážně hrozně dlouhá," přiznává asistent trenéra Mikuláš Antonik.

Jenomže bodovat, popřípadě vyhrát v poslepované sestavě není nic jednoduchého. „Bohužel opět musíme sáhnout do sestavy. Tentokrát z důvodu onemocnění třech levých křídel. Do utkání v Litvínově určitě nezasáhnou Vachovec a Tomáš Rohan, kteří jsou nemocní. Chybět také bude Koblasa, který má naražená žebra," přidává Antonik.

Jak ztrátu tří hráčů na jednom postu hodlají trenéři řešit? Na to Antonik odpověděl: „Opět proběhnou nějaké změny. Bohužel. Snažili jsme se nechat pohromadě nějaké dvojice, ale uvidíme, jak to bude na ledě fungovat. Naopak do sestavy se vrací Marcel Haščák," pokračuje.

Velikou posilou pro tým je příchod Václava Skuhravého. „Je stále pozitivně naladěný a tuto náladu přenáší i na hráče okolo sebe. Jeho přínos pro tým je obrovský, a to nejen na ledě," vychvaluje Antonik bývalého kapitána.

I Skuhravý ale bude hrát s jinými hráči, než tomu bylo v utkání s Litvínovem, kde nastupoval s Vachovcem a Hunou. „Tentokrát jsme k němu dali Martina Barteka. O seřazení hráčů na postu levého křídla ještě jasno nemáme," říká.

Přes to všechno se energetici pokusí překvapit všechny sázkové kanceláře. Fortuna vypsala na vítězství Energie kurz 8,8:1.

„Potřebujeme si dokázat, že umíme také vyhrávat. Pokud to nebudeme mít v hlavách, tak bude pro nás baráž velice náročná," dodává Mikuláš Antonik na závěr.