Ve vyrovnaném utkání posledního kola první části ELIOD extraligy dorostu nebylo o vítězi dlouho jasno a potvrdil ho až závěr třetí periody, kdy vítěznou trefu Energie vstřelil Ondřej Príhoda. Domácí měli v utkání herně navrch, hosty ale dlouho držel skvěle chytající Ondřej Grabiška. Skupinu Západ tak Karlovarští zakončili na druhé příčce za Plzní.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Čech Jan

Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří ze začátku začali na energetiky tlačit. Tlak se jim podařilo zúročit v gól v páté minutě, když se z přesilovky prosadil Adam Bareš. Pak už ale převzali iniciativu domácí. Po třech minutách si kotouč uzmul Dominik Rymon, který se trochu zamotal do své vlastní kličky, i tak se mu ale pomocí odrazu od brusle podařilo skórovat. Zbytek třetiny měli domácí pod kontrolou. Necelé tři minuty před koncem se ještě trochu kuriózně prosadil Matěj Príhoda, ten čekal před brankou na Šmajdův pas, někdo z kladenské obrany mu ale přizvedl hůl a kotouč se mu odrazil od bruslí přímo do odkryté svatyně.