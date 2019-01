Karlovy Vary -

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Čech

Starší dorost se i přes počáteční neúspěch probojoval až do finálové skupiny. Tady ale nakonec vypadl po nepovedených samostatných nájezdech ve třetím utkání se Zlínem. I přesto ale mají být na co pyšní. V sezóně se prokázali především svou velkou bojovností. „Zklamání z vyřazení bylo veliké, především když k postupu moc nechybělo,“ komentuje trenér Václav Eismann nešťastný závěr sezony.

Starší dorost, na rozdíl od prvního mužstva, se dokázal z nepovedeného začátku sezony otřepat a postupem času začal strašit své soupeře.

Do sezóny jste nevstupovali s velkými nadějemi kvůli celkovému věku kádru. Dalo by se tedy říct, že vás konečný výsledek překvapil?

Samozřejmě že jsme byli mile překvapeni postupem do finálové skupiny, ale je potřeba říct, že mužstvo si to za svou pracovitost zasloužilo. Měli jsme špatný vstup do soutěže, ale hráči se z toho dokázali dostat a pak to byla série třinácti utkání bez porážky v normální hrací době, která nás dotáhla k postupu.

Zklamalo vás jako trenéra, že jste tak brzy museli play–off opustit? A navíc po samostatných nájezdech…

Zklamání bylo veliké, zvlášť když k postupu přes Zlín mnoho nechybělo. Hráčům jsme říkali, že je důležité mít před sebou čistý stůl, co se týče odvedeného výkonu. A to všichni stoprocentně splnili. V samostatných nájezdech máme obrovské rezervy, není náhoda, že se nám staly osudovými, neboť v sezoně jsme v nich uspěli pouze jednou (v Ústí nad Labem). Zlín je zvládl prostě lépe. Nájezdy budou jedním z bodů, které musíme v příštím ročníku zlepšit.

Jak se k tomu postavili kluci? V posledním utkání bojovali do poslední chvilinky…

Bylo radostí stát za klukama na střídačce a sledovat, jak se každý hráč rve o postup, přesto to nestačilo. Ale i takové momenty hokej přináší a může to být i hnacím motorem do budoucna, že nikdo z nás už nebude chtít pocity po takovém těsném vyřazení opakovat v následující sezoně. Kdyby nás soupeř jednoznačně přejel, ale takhle to hodně bolelo.

Jaký je program starších dorostenců na letní přípravu? Kdy začínáte, co hráče čeká? Pojedete na nějaké soustředění?

Přípravné období na novou sezonu začneme v posledním dubnovém týdnu. Soustředění určitě zařadíme, ale termín a místo jsou ještě v jednání. Hráči se mají na co těšit. Příprava bude sice dost náročná, ale podle mého i pestrá.