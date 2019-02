Při pohledu na tabulku se mělo jednat o jednoznačnou záležitost hostí, ale Renegades nedali svou kůži lacino. „Ze začátku to bylo vyrovnané, ale soupeř měl o jednu pětku hráčů víc a tak nás postupem času ubrusloval. Došla fyzička. Naše hra byla dobrá, ale jak jsem řekl, rozhodující byl počet hráčů,“ říká domácí Pavel Roth.

Renegades totiž šel do zápasu pouze s deseti hráči do pole. „Měli jsme před zápasem ještě nějaké omluvenky, takže na poslední chvíli jsme museli řešit změny v sestavě,“ pokračuje útočník, který do statistik zapsal jeden gól a jednu asistenci.

Renegades šli do vedení v 15. minutě a poté ještě o deset minut později. Jenže pak si vzal slovo Karel Mařík z Eagles, jenž hattrickem skóre otočil na stranu karlovarského týmu. Tamáš sice ještě ve 34. minutě snížil na 3:4, ale při powerplay potvrdil výhru Eagles Petr Horák.

Renegades se tak neposunuli tabulkou směrem nahoru a ve vyrovnané tabulce jim zatím patří devátá příčka. „Oproti minulé sezoně jsou naše výkony velkým zlepšením, je znát, že přišly posily a někteří hráči začali víc trénovat,“ hodnotí téměř skončenou sezonu Pavel Roth.

O vítězi Kynšperského poháru je již jasno, stane se jím mužstvo Beranů z Bernova. Všechny týmy však čeká ještě dodatkové play-off. Renegades mají cíl jediný. „Určitě bychom chtěli projít prvním kolem. Loni jsme vypadli hned v úvodním kole a letos bychom chtěli jít dál.“



Autor: Tomáš Bouda