Jako hráč vyhrál olympiádu i čtyři mistrovství světa, v trenérské roli dovedl Mladou Boleslav do semifinále extraligy, ale trénoval i na Spartě. Teď čeká na Pavla Pateru další výzva, v novém extraligovém ročníku povede A-tým Karlových Varů.

Pavel Patera, trenér HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Pavle, vítejte v Karlových Varech. Čím Vás oslovila nabídka Energie?

Oslovily mě přímo Karlovy Vary samotné jako klub. Vím, s kým tu budu spolupracovat a se všemi už jsem dělal. Ať už to bylo u národního týmu nebo i v klubu s Lukášem Mensatorem. Na tu spolupráci už se moc těším. Karlovy Vary už jsou historicky v extralize zabydlené a i když teď měly slabší sezony, tak věřím, že se nám povede nastartovat něco většího.

S jakými ambicemi vás vedení klubu oslovilo?

Klub se chce postupnými kroky zlepšovat, což se mi na tom strašně líbí, že tu nejsou žádné nesmyslné plány, ale vize do budoucna. Já si vytvářím tlak hlavně sám na sebe. Doufám, že společně posuneme Vary výš.

Budete trénovat společně s Davidem Moravcem a Lukášem Mensatorem. Jak se na Vaši spolupráci těšíte?

S Lukášem jsme spolu dělali už v Mladé Boleslavi a vím, jaký je člověk i trenér. Byl jsem strašně rád, že tu bude. Za spolupracovníka jsem si pak vybral Davida Moravce, se kterým dělám u reprezentační sedmnáctky a vím, co umí.

S Davidem se znáte dlouho, nejen od trénování. Vyhráli jste spolu olympiádu, hráli jste spolu za reprezentaci. Mělo i toto roli, že ho znáte tak dobře?

Už když jsme hráli, tak jsme byli velcí kamarádi. Stejně jako Lukáše ho znám po lidské i profesní stránce, a to je pro mě důležité.

Jak to aktuálně vypadá se stavbou kádru na novou sezonu?

V tuto chvíli se seznamuji s týmem. Myslím si, že jsou tu kvalitní hráči. Když tým dobře doplníme a posílíme, jak vedení klubu chce, tak věřím, že tu vytvoříme dobrý tým a dobrou partu.

Vedení klubu avizovalo, že by se do týmu měli vrátit někteří odchovanci ze zámoří, do toho jsou tu nadějní junioři. Je to i cesta, kterou byste chtěli jít?

Samozřejmě je vždy ideální, když je hráč z toho regionu a má k tomu klubu větší vztah. Chtěli bychom hodně propojit Áčko s mládeží, protože ta tu pracuje na hodně dobré úrovni. Některé hráče jsme měli s Davidem v reprezentační sedmnáctce a víme, co dokážou. Od nás dostanou velkou šanci se o to poprat, protože jim věříme. Tým ale musí být vyvážený. Zkušenost, dravé mládí, střední generace, udělat takový mix, abychom jako tým šli nahoru.

V Karlových Varech už jste byl teď několikrát, s několika hráči jste se potkal. Jak probíhá seznamování s klubem i týmem?

Dá se říct, že polovinu kádru znám i po lidské stránce, s druhou půlkou se rychle poznáme. Myslím si, že to nebude problém a do startu extraligy bude času dost.

Pro fanoušky, co neznají Váš trenérský rukopis, jak byste se chtěl prezentovat?

Určitě bychom chtěli hrát rychlý, agresivní hokej, který bude bavit diváky, ale samozřejmě nebudeme chtít hrát naivní hokej. Vše to musí být vyvážené.

V úterý jste podepsal v Karlových Varech smlouvu. Jaký bude Váš první úkol, který Vás čeká?

V první řadě se spojím se všemi hráči, aby věděli, co je čeká a jaké jsou plány do budoucna.

Daniel Kubelka