Proti Kometě Brno se postavil do karlovarské klece Jan Bednář. Ve čtvrtek ráno na tréninku se dozvěděl, že první brankář Filip Novotný, který v posledním utkání vychytal Hradec Králové - bude chybět. "Připravil jsem se na to jak nejlépe jsem uměl a teď jsem rád za tři body," říká 18letý gólman Energie.

Příliš práce v brance neměl, o to byl pro něj zápas těžší. "Oni těch střel neměli moc. Myslím, že jsme si šli od začátku za vítězstvím, že jsme byli od úvodu lepší mančaft, akorát, že nám to tam dlouho nepadalo," popisuje.

V duelu tak musel Jan Bednář přijmout pro každého brankáře neoblíbenou roli. "Je to samozřejmě těžké, hlavně tu třetí třetinu, tam opravdu neměli vůbec nic a já jsem tam jenom stál. Je to těžké, že si na to nesáhneš, tak i psychicky, aby ses nerozptyloval a pořád se soutředil na každý puk. Je to rozhodně těžší, než když je tam těch střel víc a člověk je v zápřahu," má jasno.

Energie brala čtvrtou výhru v řadě a momentálně se již orientuje na nedělní derby s lídrem extraligy, Škodou Plzeň. "Jsem hrozně rád, že vyhráváme a doufám, že v tom budem pokračovat i v neděli," přeje si na závěr Jan Bednář. Zápas začíná v 15.30 hodin.