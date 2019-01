Karlovy Vary - Energetičky po další výhře ovládly skupinu B a budou hrát kvalifikaci o postup mezi elitu

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Čech

Karlovy Vary – Karlovarské hokejistky si v Praze pohrály s Esou, které nastřílely 11 branek, a skončily tak na prvním místě ve skupině B.

V nadstavbové části si ve skupině E zahrají o postup mezi elitu, tedy soutěž A pro sezonu 2012/2013. Jejich soupeřkami budou hráčky HC Plzeň 1929, HC PROFI-CZ Plzeň a HC Berounské Lvice.

Důležitou postavou celé základní části byla Jana Fričová. Velký podíl na vítězném tažení měla také Petra Rohanová. Ta si jen v posledním zápase základní části připsala devět kanadských bodů.

Trenéři Jaroslav Kliment a Křešimír Schildhabel byli po utkání spokojeni. „První třetina byla z naší strany špatná. Nevím jestli to bylo tím, že jsme hráli brzy ráno, ale naše hra byla ospalá, a tak jsme byli rádi za vyhranou první třetinu. Ve druhé třetině jsme dostali brzy branku. Na to jsme hned zareagovali a upravili sestavu. A přineslo to naše góly. Ve třetí části hry jsme si pohlídali naše vedení, a přidali další přesné trefy po pěkných kombinacích. První místo v silné skupině nám dává možnost zahrát si o postup do elitní skupiny A. Uvidíme jak se nám bude v nadstavbě dařit,“ shodla se dvojice lodivodů.

ŽHC ESA Praha - HC Energie Karlovy Vary 4:11

Třetiny: 1:2, 2:5, 1:4. Branky a nahrávky: 17. Svobodová (Kobyláková), 23. Kobyláková (Schoberová), 39. Kobyláková (Schoberová), 51. Svobodová (Kobyláková) - 3. Rohanová (Fričová J.), 14. Rohanová, 26. Rohanová (Fričová J.), 34. Fričová J. (Fričová V., Rohanová), 34. Kuklová (Orlichová) 39. Fričová J. (Rohanová), 40. Rohanová (Mokrošová), 48. Rohanová (Schildhabelová), 51. Šebíková (Zrnová), 55. Fričová J. (Rohanová), 59. Fričová J. (Rohanová). Vyloučení: 7:5. Střely: 14:60. ⋌(pw)