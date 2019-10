První třetina skončila bez branek. Ve druhé dvacetiminutovce energetici Brňanům utekli o dva góly, když se trefil Koblasa a Raška. „Podařilo se nám překonat obranu v čele s gólmanem, která dva předchozí zápasy nedostala žádný gól. To je velmi pozitivní,“ pochvaloval si Mariška.

Nadějný stav ale domácí neudrželi. Hosté ve třetí dvacetiminutovce nejprve třemi góly otočili skóre. Na to ještě Energie stačila zareagovat a Beránek v 54. minutě vyrovnal. Kometa si ale v 57. minutě vzala vedení zpět a z lázní si odvezla všechny body. „Mrzí mě, že se soupeř dvěma šťastnými góly dostal zpátky do hry. I když jsme se do utkání dokázali následně vrátit, tak jsme zápas nedokázali dotáhnout do remízy a rvát se o body. V posledních dvou minutách jsme to ještě zkoušeli. Šance jsme měli i za stavu 2:0, kdy jsme mohli odskočit na větší rozdíl. Byli jsme bohužel méně šťastným mužstvem, a byť jsme body neměli daleko, tak je nakonec nemáme,“ litoval Tomáš Mariška.

V pátek bude mít Energie znovu výhodu domácího prostředí, do karlovarské arény dorazí Sparta Praha.

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 3:4 (0:0, 2:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 32. Koblasa (Vondráček, Gríger), 39. Raška I (O. Beránek), 54. Beránek – 45. Lev (Pyrochta), 50. Plekanec (Plášek ml., L. Horký), 51. P. Holík (Zaťovič), 57. Horký (O. Němec, Plekanec). Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:5, využití: 0:0, oslabení: 0:0. Střely na branku: 43:26. Diváci: 3139.

Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Gorčík, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Brno: Vejmelka – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Štencel, Malec, Bartejs, Svozil – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Lev, Jenyš – Plášek ml., Kusko, P. Kratochvíl.