Energetici po reprezentační pauze zamíří na led Liberce

Po reprezentační pauze se navrátí hokejisté karlovarské Energie zpět do kolotoče Tipsport extraligy. A návrat to bude náročný. Energetiky totiž čeká bitva tabulkových sousedů, která je nasměruje v pátek 17. listopadu do Liberce, kde se jim postaví od 18.00 hodin Bílí Tygři.

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Kateřina Pelikánová