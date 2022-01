Ve druhé třetině jsme přistoupili na plácanou a přestali hrát hokej,říká Mariška

Úspěšnou šňůru týmu z lázeňského města zaznamenali i ve Vítkovicích. „Vary jsou rozjeté, měly zápasový rytmus, my ho nemáme. My budeme do toho naskakovat, proto bychom měli hrát jednoduše,“ uvedl pro klubový server vítkovického klubu trenér Miloš Holaň.

Energetikům se však na stadionech soupeřů příliš nedaří, když v osmnácti duelech dosáhli na patnáct bodů. To Vítkovice v domácím prostředí prozatím válí, když ve dvaceti bitvách ukořistily sedmatřicet bodů.

Energii zařídil dva body dvougólový Jakub Flek

„Samozřejmě uděláme pro úspěch maximum, stoprocentně,“ slibuje Holaň, že i přes herní výpadek bude chtít jeho tým dosáhnout na výhru, i když tentokrát to bude mít podstatně těžší než herně vytížené Karlovy Vary.

Duel 47. kola základní části bude zahájen ve Vítkovicích v 17.30 hodin.