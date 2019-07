„S ním bylo už při podpisu smlouvy domluveno, že se připojí až 28. července,“ vysvětlil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Volno měli mít až do neděle všichni hráči nad 25 let, první led už ve středu „s mladými“ si ale nenechal ujít nikdo. „Rozhodli jsme se pro model, kdy ostrá příprava odstartuje v neděli 28. července. Hráčům nad 25 let jsme dali na výběr, zda se chtějí připojit již od středy a dát si tři tréninkové jednotky na suchu i na ledě, nebo se připraví individuálně. Jsem rád, že se dostavili všichni hráči,“ mohl si pochvalovat Tomáš Mariška.

V tomto týdnu energetiky čeká již první přípravný zápas. Ve čtvrtek změří na domácím ledě síly s ruským Jekatěrinburgem, hrajícím KHL. Úvodní buly je na programu v 17 hodin. „Bude to zajímavé, určitě se nepoštěstí každému hrát proti Rusům z KHL. Ještě kdyby hrál Dacjuk, tak by to bylo super,“ sdělil své pocity před zápasem Petr Šenkeřík.