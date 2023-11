/HOKEJ/ Dlouho očekávaná bitva je tu. Hokejisté karlovarské Energie se dnes představí v 17. kole Tipsport extraligy v Plzni, kde odehrají od 17.30 hodin první západočeské derby sezony. Výběru karlovarského kouče Davida Bruka se na kluzištích soupeřů daří, na to budou chtít energetici navázat i v derby. Uspějí?

David Bruk, trenér HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Z KABINY PLZNĚ

Škodovka nevstoupila do letošní sezóny úplně šťastně. Sice zvládla úvodní duel letošního ročníku, v němž na svém ledě zdolala úřadujícího mistra z Třince. Následovalo ale šest porážek v řadě a Plzeň dokonce v tabulce klesla až na úplné dno. Proslýchalo se, že trenérský tandem dostal od vedení ultimátum a jak se zdá, tato metoda zabrala. Z dalších osmi duelů totiž získali svěřenci Petra Kořínka čtrnáct bodů a stoupají tabulkou vzhůru. Poslední zápas sehráli v úterý na českobudějovickém ledě a prohráli jej 1:4. Do západočeského derby tak nebudou vstupovat v úplně ideálním rozpoložení.

Ideální složení jednotlivých formací stále plzeňští trenéři hledají. Pokud ale mohou být s něčím stoprocentně spokojení, pak jsou to jistě výkony obou brankářů. Dominik Pavlát je aktuálně nejlepším brankářem celé soutěže s úspěšností zákroků 92,75%. Odměnou za parádní výkony mu je nominace na první reprezentační akci, turnaj Karjala. I předsezónní posila brankoviště, slovenský talent Samuel Hlavaj zažívá povedený vstup do české nejvyšší soutěže. Jeho úspěšnost činí 91,84%. Oba maskovaní muži se v bráně nepravidelně střídají. Těžko proto odhadnout, kdo se postaví do brankoviště v pátek proti Energii.

Nejproduktivnějším hráčem Škodovky je slovenský útočník Adrián Holešinský, který získal 12 bodů (5+7). Jen o dva body méně má na kontě obránce Petr Zámorský (2+8). Shodně po šesti bodech nasbírali severští útočníci Aleksi Rekonen (3+3) s Timem Söderlundem (2+4). Švédský šikula přišel do Plzně teprve nedávno z Mladé Boleslavi a nutno říct, že to byla od vedení Škody trefa do černého.

Divočinu v lázních urvala po nájezdech Olomouc

Z KABINY ENERGIE

Energetici vytěžili ze středečního duelu pouhý bod, když s olomouckou Morou nezvládli nájezdovou loterii. Těšit je ale může návrat Iikky Kangasniemiho do sestavy. Finský šikula si hned připsal dvě asistence a ukázal, že se vrátil v dobré formě. Ze zápasu naopak po tvrdém ataku olomouckého obránce odstoupil bojovník Ondřej Procházka a jeho stav, dle slov trenéra Bruka bezprostředně po utkání, není dobrý. Zůstává tedy s otazníkem, zda v pátek nastoupí ke svému prvnímu západočeskému derby.

Trenéři se už takto musejí obejít bez obránců Tomáše Bartejse, Filipa Krajčíka a Lukáše Pulpána. V útoku chybí dlouhodobě zraněný Jan Bernovský.

Filip Mikulášek, Daniel Seifert