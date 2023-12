Hokejisty karlovarské Energie čekají před druhou reprezentační pauzou v rámci Tipsport extraligy dvě vystoupení, obě na kluzištích soupeřů. V obou případech půjde o důležité body.

Hokejisté Energie zamíří do Kladna, v neděli pak do Vítkovic. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

První duel, který se ponese v duchu 26. kola, nasměruje Západočechy do Kladna. Energetici by se měli mít před páteční bitvou, kterou odstartuje na kladenském zimáku v 18.00 hodin na pozoru. Rytíři totiž uspěli v prvním vzájemném duelu, ve kterém vytěžili v KV Aréně tříbodový zisk za výhru 2:1.

Kladenský výběr, který prozatím odehrál třiadvacet kol se krčí v extraligové tabulce na předposlední příčce, když na Energii Rytíři ztrácejí devět bodů. Ti však patří k nejhorším týmům v domácím prostředí, když ve dvanácti zápasech připsali na svůj účet pouhých deset bodů. To Karlovy Vary to na kluzištích soupeřů umí, když ve třinácti utkáních dosáhli na šestnáct bodů. Navíc budou chtít svěřenci karlovarského kouče Davida Bruka přerušit sérii tří proher v řadě.

„Čeká nás utkání proti velice nepříjemnému soupeři, který má doma specifický způsob hry a svoji sílu na tom úzkém kluzišti. Očekáváme nepříjemný forčeking a tlak do brány. Budeme se snažit na to hráče připravit tak, abychom to utkání úspěšně zvládli," poukazoval před utkáním asistent trenéra Václav Eismann.Také proti Kladnu nebude sestava Energie kompletní.

Po utkání se Spartou musel kvůli zranění podstoupit operaci obránce Dalimil Mikyska a kvůli zranění je stále mimo Tomáš Bartejs. Obranné řady posílí urostlý obránce Adam Rulík z partnerského Sokolova. Do útoku naskočí Daniel Kružík, kterému se v Chance lize v sokolovském dresu bodově daří. Na led se po zranění vrátil Iikka Kangasniemi, který naskočil už do utkání se Spartou. V neděli 9. prosince pak absolvují hokejisté Energie výjezd do Vítkovic. Tam rozehrají duel netradičně ve 14.00 hodin.