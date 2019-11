„Na domácím hřišti kanadských rozměrů je to extrémně nebezpečný soupeř, porazili tam Liberec i Plzeň. Všechna mužstva, která tam dosud hrála, to měla velmi těžké. Domácí jsou na menší hřiště zvyklí, včetně Jaromíra Jágra, který na takovém odehrál celou svou kariéru, stejně tak jako další zámořští hráči v sestavě Kladna,“ upozorňuje na specifika dnešního zápasu karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energetiky tak čeká pořádně tvrdá práce. „Je tam mnohem více střeleckých příležitostí, Kladno střílí ze všech pozic, mají větší hráče v obraně, je těžké se tam prosadit. K tomu disponují typologicky vhodnými hráči do předbrankového prostoru, kteří se nebojí tam jít. Na to vše se musíme připravit,“ nabádá asistent Martina Pešouta. K tomu nutno přičíst příchod brankáře Godly. „Výrazně jim zvýšil kvalitu,“ poukazuje Tomáš Mariška.

Na druhou stranu karlovarský celek je ve velké pohodě. „Hráči jsou zdraví. Potřebujeme využít šňůry, kterou se nám podařilo uhrát, a navázat na ni,“ přeje si karlovarský asistent.

Poslední zápas před reprezentační pauzou Energie odehraje v neděli od 15.30 doma proti Olomouci. „Nejsou teď v optimální formě, mají několik zraněných hráčů. Na druhou stranu je to hodně defenzivní tým, který má velké, silné hráče do osobních soubojů. Mají rychlý přechod do útoku, výborné gólmany. Nebude to nic jednoduchého. Doma se ale budeme chtít určitě držet našeho ofenzivního hokeje a udávat tempo hry,“ má jasno Tomáš Mariška.