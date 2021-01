Ve 37. kole hokejové extraligy se Bílí Tygři postavili na domácím ledě karlovarské Energii. Liberec dvakrát vedl o dvě branky, ale nakonec se musel o vítězství strachovat až do konce. Po hezké střele Ronalda Knota nakonec domácí vyhráli 4:3.

Lépe rozehráli duel Liberečtí. Birner od mantinelu přihrál Radanu Lencovi, který střelou z kruhu překonal Hamrlu a potvrdil status nejlepšího střelce Bílých Tygrů. Vzápětí bylo pod Ještědem ještě veseleji. Bulíř se natlačil až před Hamrlu a jeho práci dokončil opět Radan Lenc. Od další pohromy zachránila Vary dvakrát tyč po Vlachově a Kolmannově pokusu.

Západočeši na začátku druhé třetiny nevyužili přesilovku pět na tři, naopak Liberec v klasickém oslabení zahrozil, kdy Šír v situaci dvou na jednoho přihrál Grígerovi, ale ten puk za Hamrlu neprocpal. Hosté se vrátili do utkání ve 32. minutě, kdy svůj důraz před brankovištěm ukázal Martin Weinhold.

Co se nepovedlo Energii, podařilo se Tygrům. Také domácí měli k dispozici početní převahu, kterou přesnou střelou pod víko zužitkoval Jaroslav Vlach. Necelou vteřinu před koncem prostřední periody se do zakončení dostal Petr Koblasa, jehož gól musel potvrdit videorozhodčí. Varští potrestali zmatky v liberecké obraně a do šaten tak odcházeli jen s jednobrankovým mankem.

Svěřenci trenéra Martina Pešouta začali závěrečnou dvacetiminutovku tak, jak skončili tu předchozí. Pulpán narýsoval pas na Jiřího Černocha, který neměl problém uklidit kotouč do prázdné branky. Nerozhodný stav zlomil po přihrávce Bulíře Ronald Knot, jehož střelu od modré čáry spatřil Hamrla až v síti.

Liberec těsný náskok uhájil až do konce a porazil Karlovy Vary 4:3.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Bílí Tygři Liberec): „Po dobrém začátku jsme nehráli dobře. Nemůžeme takto hrát proti tak kvalitnímu soupeři. Vrátili jsme ho zpátky do hry naší lehkovážností. Vary bojovaly do poslední chvíle. V závěru jsme našli cestu k vítězství, čehož si cením.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Z naší strany to bylo hodně odpracované utkání. Rozhodně jsme nebyli lepším týmem po většinu zápasu, ale bojovali jsme. Neměli jsme dobrý vstup, nechali jsme domácí odskočit na dva góly. Věřili jsme tomu, že můžeme dát kontaktní branku a vrátit se do duelu, což se nám povedlo. Po nešťastné trefě jsme přišli o body. Narazili jsme na silného soupeře, který byl lepší, a proto bral zaslouženě tři body.“

Tipsport extraliga – 37. kolo

Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky a asistence: 7. Lenc (Birner), 10. Lenc (Bulíř), 36. Vlach (Rosandič, Gríger), 54. Knot (Bulíř) – 32. Weinhold (Flek, Rachůnek), 40. Koblasa (Šenkeřík), 42. Černoch (Pulpán). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Gebauer, Ganger. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Hráno bez diváků.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Knot, Vitásek, Hanousek, Rosandič, Kolmann, Derner, Kunst – Lenc, Bulíř, Birner – Musil, Gríger, Průžek – Pavlík, Jelínek, Vlach – Šír, Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.

HC Energie Karlovy Vary: Hamrla – Šenkeřík, Rohan, Weinhold, Graňák, Zábranský, Pulpán, Mikyska – Flek, Mikuš, Rachůnek – Beránek, Hladonik, Jiskra – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.