V Karlových Varech se dnes od 17 hodin představí celek ruské KHL Avtomobilist Jekatěrinburg. „Je to zajímavý soupeř jak pro nás, tak pro hráče, tak pro fanoušky. Jsem rád, že se nám podařilo seskládat před sezonou tak kvalitní přípravná utkání,“ pochvaluje si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Do utkání energetici naskočí z plné přípravy. „Chceme hráče vidět v extrémní zátěži. Nebude to až tak o technice a individuálních schopnostech, ale spíše o tom, jak se hráči poperou s únavou, jaké nasazení a obětavost do zápasů přinesou,“ prozrazuje Mariška záměr, který se již v minulosti osvědčil.

Do zápasu půjde Energie v co možná nejsilnější sestavě. „Do prvních dvou utkání nastoupíme s hráči, se kterými pravděpodobně počítáme do základní sestavy,“ odtajňuje karlovarský asistent.

Dva až tři hráči, se kterými se do sezony počítá, ale přece jen budou absentovat. „Potřebujeme vidět některé hráče, kteří jsou tu na zkoušku,“ vysvětluje Mariška.

Karlovarští hokejisté vyjeli na led poprvé minulou středu, po zapracování je od neděle čekal již ostrý tréninkový režim. „Zaměřovali jsme se na úplně základní věci ze systému, abychom směrem k prvnímu utkání dali informaci novým hráčům, přeci jen oproti loňské sezoně jich přišel větší počet. Hlavně ale pracujeme na kondici, na bruslení,“ nechává karlovarský asistent nahlídnout do programu přípravy.