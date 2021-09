Energie versus německý Norimberk

Pořádně těžká práce čeká dnes karlovarskou Energii, na ledě i v hledišti. Do KV Arény dorazí celek nejvyšší německé soutěže Ice Tigers Norimberk. Mezi mantinely čeká energetiky tradičně houževnatý soupeř od našich západních sousedů s pěti Kanaďany, třemi Američany a dvěma naturalizovanými Rusy v sestavě. Pořádně zapojit hlasivky budou muset i domácí kotelníci, němečtí fanoušci jsou zvyklí jezdit se svým týmem, a Norimberk v tomto případě není výjimkou. Začíná se v 17.30.

Pro Energii se jedná o devátý testovací duel před startem nového ročníku extraligy, ten poslední, desátý sehraje ve čtvrtek v Litvínově. „Chtěli bychom jednoznačně navázat na předchozí dvě utkání s kvalitními slovenskými soupeři. A to jak výsledkově, tak herně. Odehrajeme poslední přátelák před našimi fanoušky. Takže se chceme představit v co nejsilnější sestavě a prezentovat se hrou, kterou chceme přenést do soutěže,“ řekl karlovarský asistent Tomáš Mariška před zápasem.

Změna. Baník přivítá místo Klatov extraligovou Plzeň

Předposlední přípravný zápas dnes sehrají hokejisté Baníku Sokolov. Fanoušci horníků ale určitě přivítají jednu zásadní změnu. V 18 hodin se na sokolovském zimním stadionu postaví Baníku místo druholigových Klatov extraligová Škoda Plzeň. 2002: HC Baník Sokolov - Keramika PlzeňZdroj: Jiří Procházka

Sokolov nastoupí proti Škodovce po dlouhých 19 letech. Naposledy to bylo v srpnu 2002 v prvním kole letního Tipsport cupu, kdy ve staré karlovarské plechárně prohrál s Plzní 2:11 (na snímku).

Baníkovci v utkání drželi do poloviny zápasu přijatelné skóre, poté se již trefovali pouze hosté. Za Baník skórovali Haak a Polesný. V dresu tehdejší Keramiky Plzeň nastoupil i Radek Duda.

Stadion Cheb jede do Kadaně, i se svými fanoušky

Cheb Přípravný duel číslo čtyři čeká v úterý hokejisty druholigového Stadionu Cheb. Ti se představí v odvetě od 18 hodin mezi mantinely prvoligové Kadaně. V prvním utkání proti Trhačům Chebští doma prohráli 4:6. „Kluci dřeli, nechali tam všechno. V kabině jsem je musel pochválit,“ vysekl před svým týmem poklonu chebský kouč Michal Jäger. A po právu. Zatímco pro Stadion to byl první přípravný zápas po třech trénincích na ledě, prvoligový soupeř přijel do Chebu po měsíci přípravy. HC Stadion ChebZdroj: Zdeněk Plachý

Ve druhém přípravném utkání si potom chebští orli poradili na svém ledě s chomutovskými Piráty 6:5. Ve třetím potom v nekompletní sestavě, kdy hráli pouze na tři pětky s několika juniory v sestavě, prohráli v Klatovech 6:1.

Do Kadaně dnes cestuje také skupina chebských fans, která si objednala na výjezd autobus.