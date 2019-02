Karlovy Vary – Karlovarská Energie má před sebou pět extraligových utkání, z toho hraje čtyři na ledě soupeřů. První zápas z této série se hraje dnes od 18 hodin v brněnské hale Rondo.

ilustrační foto HC Energie Karlovy Vary | Foto: Petr Toman

Energetici odjeli do Brna už o den dříve. „Důvod je jednoduchý. Všichni víme, v jakém stavu je dálnice D1 a my chceme předejít jakýmkoliv komplikacím, které mohou nastat během pátečního provozu," vysvětlil jednoduchou příčinu čtvrtečního odjezdu trenér Karel Mlejnek.

Program dvoudenní výpravy je stejný, jako tomu je například při cestách do Třince. „Po příjezdu měli hráči večeři a následoval klid a večerka. Dopoledne je pak na programu rozbruslení, oběd, společná porada a opět odpolední klid. Pak už nás čeká samotné utkání," přidal.

Kometa naposledy dokázala porazit doma Třinec. „Kolega Jaromír Kverka udělal velice důkladný rozbor několika zápasů Komety. Přednosti soupeře jsou jasné. Doma pod tlakem plné haly předvádí velice nátlakovou a agresivní hru v útočném pásmu," popisuje Mlejnek největší zbraň brněnského celku.

Jaká bude zbraň Energie? Trenér odpověděl: „Budeme pokračovat v naší důsledné hře směrem dozadu. Nic jiného se vymyslet nedá," reagoval.

V minulých letech v Kometě působila dvojice Bičánek – Dlouhý. „Popovídal jsem si s oběma hráči. Měl jsem obavy aby nebyli přemotivovaní, ale oba to jsou zkušení harcovníci a nic takového by nemělo hrozit. Radim zatím u nás předvádí hru, při které se jen tak vyprovokovat nenechal. Emočně je stabilní a věřím, že to budu moci říci i po zápase v Brně," přidal Mlejnek. Vítězná sestava se nemění a to platí i tentokrát. „Chceme mít stabilní kádr a zatím nevidím důvod, proč do toho sahat," dodal Mlejnek.