Hokejisté Energie Karlovy Vary jsou na startu osmadvacáté extraligové sezony v novodobé historii klubu. Chtějí vylepšit umístění z minulého ročníku a přilákat do KV Areny zase o něco víc diváků, permanentních vstupenek se prodalo přes dva tisíce.

„Jdeme do sezony s velkou pokorou, ale zásadním cílem je, že musíme být lepší než loni. Rádi bychom hokejem bavili, aby chodilo víc lidí,“ prohlásil na páteční tiskové konferenci Daniel Tobolka, jednatel karlovarské Energie a jeden ze spolumajitelů klubu. „Musím tady zmínit Dušana Šenkypla (spolumajitel Energie - pozn. aut.), bez něho bychom tady nebyli. Má velkou zásluhu na navýšení rozpočtu."

Společně začínají u karlovarských hokejistů třetí sezonu. „Tehdy jsme naskočili do rozjetého vlaku. Minulá sezona byla zklamáním, které vyústilo v poměrně radikální přestavbu mužstva,“ připomněl Daniel Tobolka vyřazení v předkole play-off.

V létě odešlo z Energie šest obránců a stejný počet útočníků, ale nejvýraznější změna je na trenérské lavičce, kde se žezla ujali Pavel Patera a David Moravec, zlatí hoši z olympiády v Naganu, a sportovním manažerem se stal reprezentační asistent Jiří Kalous.

Kvůli smělým plánům také vedení navýšilo klubový rozpočet, který narostl na 155 milionů korun. „To je částka na karlovarský hokej jako celek, včetně mládeže,“ vysvětloval Tobolka. „Díky patří všem partnerům, protože pro naši organizaci je to zásadní zpráva,“ doplnil s tím, že i tak se Energie podle něho pohybuje na pomezí druhé a poslední třetiny extraligového pelotonu.

Do sezony vstoupily Karlovy Vary porážkou 0:3 na ledě českobudějovického Motoru, v pátek se poprvé představily v utkání proti Mladé Boleslavi domácímu publiku a předcházela tomu velká show pro fanoušky.

A to je další z cílů, které si majitelé Energie stanovili, chtějí ještě více zvednout zájem o hokej v Karlovarském kraji. „Od Covidu sice máme neustále rostoucí návštěvnost, ale i tady je prostor ke zlepšení. Je nám však jasné, že bez dobrého výkonu a výsledků diváky do hlediště nepřilákáme,“ má jasno jednatel karlovarské Energie.

„Jakkoliv věřím, že doprovodné programy jsou důležité, nedělám si iluze, že by buřty nebo konfety nahradily lidem pocit z vítězství,“ doplnil Daniel Tobolka s trochou nadsázky.

Ale snaží se vymýšlet lákadla i pro fanoušky. Jednou z novinek, které v KV Areně přichystali jsou dva sektory pro žáky a studenty z Karlovarského kraje, kteří mohou vyrazit na téměř všechny zápasy i s doprovodem zcela zdarma, včetně doprovodu. „Sledujeme tím popularizaci hokeje v regionu. A hlavně bychom chtěli studenty naučit trávit volný čas jinak, než koukáním do monitoru elektronických přístrojů. A nám zase naopak mladší diváci přinesou nový impluz do fanouškovské základny,“ vysvětlil Daniel Tobolka neobvyklý krok.

Dalším bude speciální utkání věnované školákům, v němž nastoupí 25. října v odvetě proti Motoru České Budějovice netradičně v pravé poledne, aby si zápas před podzimními prázdninami užilo co nejvíce školáků. „V české extralize to je naprosté unikum. Naší neskromnou ambicí je, abychom na ten zápas halu vyprodali po střechu. A aby mladí diváci vytvořili vynikající atmosféru. Pokud by se akce osvědčila, chtěli bychom z toho vytvořit tradici,“ doplnil jednatel karlovarské Energie.

První vlaštovku při zlepšování práce s fanoušky byla páteční domácí premiéra s Mladou Boleslaví. Dvě hodiny před úvodním buly uvítali před KV Arenou hráče, kteří přijeli klubovým autobusem. Následoval slavnostní křest nových dresů Energie, v jejichž domácí verzi vystupuje více do popředí šedá barva, ty venkovní jsou bílé. V 16.40 hodin byla otevřena Fanzóna, jejímž hlavním bodem bylo vystoupení rappera Yzomandiase.

No a pak už se šlo na hokej…