Jedna výhra a jedna porážka. To je účet karlovarské Energie po prvním hracím víkendu hokejové Tipsport extraligy.

V pátek svěřenci Martina Pešouta přivítali na svém ledě bruslaře z Mladé Boleslavi.

Po remízové první třetině energetici utekli v prostřední části svému soupeři o dva góly, když po třetí využité přesilovce vedli 3:1. Hosté ve třetí části pouze zkorigovali na 3:2. Dvakrát se na domácí straně trefil Jakub Flek, jednu branku přidal Petr Koblasa.

„Velmi těžký soupeř na úvod soutěže, Boleslav hrála výborně. Věděli jsme, že přijede výborně organizované družstvo, dobře bruslící, to se ukázalo. Celý zápas byl hodně vyrovnaný a rozhodly ho speciální formace. Dokázali jsme si pomoct v přesilových hrách a hráči v oslabeních předvedli velikou obětavost. Odbránili to výborně a podržel nás brankář Novotný. Jsme rádi, že jsme s takto těžkým soupeřem dokázali získat tři body a úspěšně vstoupit do sezony,“ okomentoval duel karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V neděli hrála Energie opět v KV Aréně, tentokrát proti třineckým Ocelářům.

1700 diváků vidělo výbornou hokejovou bitvu.

První dvacetiminutovka skončila stejně jako v pátek 1:1 a znovu obstaral úvodní branku Energie Jakub Flek, i když v tomto případě srovnával stav.

Ve druhé třetině strhl již ve 22. minutě vedení na domácí stranu Ondřej Beránek, ale hosté ze Slezska dokázali Kundrátkem ve 34. minutě vyrovnat (kvůli zalehnutí brankáře si domácí vyžádali trenérskou výzvu, ale videozáznam nebyl k dispozici) a ve 38. minutě Kovarčíkem dokonat obrat – 2:3.

Ve třetí části se domácí vrhli za vyrovnáním. Kohout ani Koblasa své šance nezužitkovali, a tak ve 49. minutě udeřilo na druhé straně. Doudera posunul skóre na 2:4.

„Hotovo“ mohlo být necelé tři minuty před třetí sirénou, třinecký Růžička ale nabídnuté trestné střílení za zalehnutí kotouče v brankovišti Energie neproměnil.

Ke slovu se tak dostaly znovu Karlovy Vary, hra bez brankáře ale skončila pátým gólem Ocelářů, když puk nasměroval do opuštěné klece Energie Dravecký.

„Utkání nás velmi mrzí. Na těžkého soupeře jsme se pilně připravovali. Zvládli jsme začátek utkání, po inkasované brance jsme se vrátili do hry. První část byla minimálně vyrovnaná, měli jsme několik dobrých šancí. Jenomže jsme nebyli produktivní jako v minulém zápase. Ve druhé třetině jsme náš výkon ještě zlepšili. Bohužel v naší nejlepší pasáži, kdy jsme vedli, přišla nešťastná situace a vyrovnávací gól Třince. Což bylo podle mě klíčovou situací celého utkání. Branka byla uznaná a my vypadli ze hry. Od té doby už jsme tahali za kratší konec, z čehož pramenil i třetí gól. Když se tak silné mužstvo jako Třinec dostane do vedení, tak je extrémně složité do nich tlačit, na což jsme bohužel sílu neměli,“ hodnotil Tomáš Mariška.