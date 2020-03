Celou záležitostí se bude na popud valné hromady APK zabývat disciplinární komise Tipsport extraligy.

Podle klubů, které "stíhání" Energie iniciovaly, se jednalo ze strany Karlových Varů o porušení ducha fair play a tím paragrafu 29 disciplinárního řádu.

Trenér Energie Martin Pešout kvůli možným spekulacím již před inkriminovaným utkáním ve Vítkovicích vydal prohlášení, ve kterém nasazení juniorů obhajoval. A to hned z několika důvodů (viz. níže)

Oslabený extraligový celek Karlových Varů ve Vítkovicích prohrál vysoko 8:2 a tím nepřímo umožnil ostravskému celku záchranu v extralize.

Prohlášení Martina Pešouta k nasazení juniorů ve Vítkovicích:

„Vzhledem ke zbytečným spekulacím bych rád informoval naše fanoušky, proč jsem se v úterním utkání ve Vítkovicích rozhodl dát příležitost hráčům širšího kádru a některým nadějným juniorům. Prvním důvodem je fakt, že jsme několik posledních utkání odehráli pouze na tři formace, abychom si zajistili postup do předkola play-off a získali čas na přípravu do vyřazovacích bojů.Tu jsme začali hned po páteční utkání s Hradcem, kdy jsme začali s dvou až třífázovými tréninky, abychom byli připraveni na příští pondělí, kdy začne předkolo.Po takové zátěži jsem nechtěl riskovat dlouhou cestu do Vítkovic tak, aby se nikdo nezranil a zbytečně se nestupňovala únava.Zároveň se nám zranil kapitán Skuhravý, a musíme tak pro play-off sestavit novou čtvrtou formaci. V dnešním zápase se tak hráči ze čtvrté a páté formace dostanou možnost poprat, kdo z nich dostane šanci v páteční generálce proti Liberci. Rovněž chceme dát příležitost našim juniorům, kteří si již s předstihem zajistili postup do play-off. Chceme jim dát jasný signál, že u nás mladí mají zelenou, protože peníze na nákup „drahých“ hráčů nemáme a hráče si musíme sami vychovat.Stejně jsme postupovali i před dvěma lety před play-off 1. ligy, kdy jsme také jádro týmu nechali doma trénovat a v pozměněné sestavě jsme nastoupili do zápasu v Havířově, kde jsme uhráli remízu a prohráli až v prodloužení.“