Na první výraznější šanci si diváci museli počkat až do 10. minuty, Sedláček si se samostatnou akcí hostujícího Rachůnka poradil. Vzápětí byl ale vyloučen Pech a Energie se dostala do vedení. Západočeši se sice minutu nemohli dostal do útočného pásma, poté ale Flek tečoval Stříteského střelu a otevřel skóre.

Druhý gól mohl přidat aktivní Rachůnek, Sedláček jej ale opět vychytal a domácí ve druhé třetině zápas převzali zcela do své režie. Bednář sice několik šancí Sparty zlikvidoval, ve 27. minutě ale za jeho zády skončila nevydařená Jurčinova střela, která se odrazila od Knotka.

„Už jsem asi dal i šťastnější gól, ale i tenhle beru. Hlavní je, že to nakoplo mančaft a dalo nám to nový impulz. Je jedno, jak se to dostalo do branky,“ pousmál se Jurčina. „Byl jsem připravený, že vyletí střela, ale najednou se tam došoural takový šourák. Bohužel i takové góly padají,“ litoval brankář hostů Jan Bednář.

O tři minuty později byl navíc karlovarský útočník Knotek vyloučen a Rousek pohotovou dorážkou posunul Spartu do vedení. Následně na poslední chvíli zabránil Tomáškovi ve skórování Plutnar, ale Pražané pokračovali v ofenzivním představení.

„Na začátku to od nás nebylo dobré, ale o přestávce jsme si k tomu něco řekli, zamíchali jsme trochu se sestavou a myslím si, že nás to nakoplo,“ řekl Rousek.

Ve 34. minutě se druhé branky dočkal Jurčina, jenž tentokrát Bednáře překonal povedenou střelou. Na jeho dvougólový večer vzápětí navázal po samostatné akci Rousek.

„V první třetině jsme domácí prakticky k ničemu nepustili, hráli jsme to, co jsme chtěli. Ve druhé třetině jsme ale přestali dělat věci, které nám přinášely ovoce. Beru to i na sebe, protože pokud chceme vyhrávat, tak čtyři góly nemůžu pouštět. Výkon celého týmu byl ale ve druhé třetině špatný,“ řek Bednář.

Sparta vyhrála i páté domácí utkání v sezoně. Hosté se snažili s výsledkem ještě něco udělat, Sedláček ale chytal spolehlivě. Jisté zákroky předváděl i Bednář. V 55. minutě přesto kapituloval popáté, když jej překonal nejlepší střelec domácích Kudrna. Slovenský útočník si připsal sedmou trefu v sezoně.

„V první třetině jsme hráli zhruba to, co jsme chtěli. Pak jsme ale trošku upustili od poctivého zodpovědného hokeje, který nám přinášel body v předchozích zápasech. Sparta zápas kontrolovala a zaslouženě vyhrála,“ řekl trenér hostů Tomáš Mariška.

Dnes se energetici představí od 18 hodin na ledě Liberce a v neděli ve Zlíně.