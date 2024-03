Rozluštěno. Alespoň trochu odčinit nepovedenou základní část Tipsport extraligy, ve které hokejisté Energie dosáhli na jedenáctkou příčku, se budou snažit Západočeši v předkole play-off. Hokejová družina kouče Václava Eismanna vyzve Banes Motor České Budějovice, který zakončil základní část na šesté pozici.

Hokejisté Energie zahájí předkolo play-off v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši sice budou tvrdit v této sérii, která se hraje na tři vítězná utkání roli favorita, ale již během základní části energetici prokázali, že se jim proti Motoru daří, když se oba týmy dvakrát shodně radovaly z výhry.

Série bude zahájena dvojutkáním na ledě Českých Budějovic, když první duel bude na programu ve středu 6. března od 17.30 hodin. Druhý pak přijde na řadu o den později, tedy ve čtvrtek 7. března, kdy bude vhozené úvodní buly v 17.00 hodin a duel bude v přímém přenosu vysílat ČTsport.

Následně se sérii přesune do lázeňského města, kde bude na programu třetí duel, a to v sobotu 9. března od 15.30 hodin. Případný čtvrtý duel se taktéž odehraje v lázeňském městě, a to v neděli 10. března opět od 15.30 hodin. A kdyby ani ten o postupujícím do čtvrtfinále nerozhodl, stěhovala by se série zpět do jižních Čech, kde by se odehrál rozhodující pátý duel v úterý 12. března od 17.30 hodin.

Program předkola play-off

Středa, 6. března, I. zápas: Banes Motor České Budějovice – HC Energie Karlovy Vary (17.30).

Čtvrtek, 7. března, II. zápas: Banes Motor České Budějovice – HC Energie Karlovy Vary (17.00, ČT sport).

Sobota, 9. března, III. zápas: HC Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice (15.30).

Neděle, 10. března, případný IV. zápas: HC Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice (15.30).

Úterý, 12. března, případný V. zápas: Banes Motor České Budějovice – HC Energie Karlovy Vary (17.30).